Viva os festivais e mostras de cinema! Precisamos dessas ações de cultura cinematográfica para ampliar nosso conhecimento sobre o cinema, principalmente em tempos em que o circuito de exibição de filmes está cada vez mais restrito às produções comerciais de grandes estúdios e distribuidoras. O Amazônia Doc, criado por Zienhe Castro, chega à sua 10ª edição, mantendo seu compromisso com premissas voltadas para os filmes amazônicos, tanto documentários quanto ficções.

A 10ª edição teve início no dia 20/11, com a exibição do filme A Queda do Céu, de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha, baseado no livro do xamã e líder Yanomami Davi Kopenawa. O roteiro do filme foi escrito em parceria com o antropólogo francês Bruce Albert.

O Amazônia (FI)Doc 2024 apresenta mostras competitivas como Amazônia (FI)Doc, Videoclipes e Videoarte, e As Amazonas do Cinema, além de incluir oficinas e mesas de discussão sobre roteiro e produção cinematográfica. A edição deste ano contou com 820 filmes inscritos, sendo 531 curtas (235 documentários e 298 ficções) e 289 longas (185 documentários e 104 ficções). A seleção abrangeu filmes de diversos países, como Colômbia (26), Venezuela (18), Peru (17), Equador (5), Guiana (4), Bolívia (5) e Suriname (1).

Parabéns a toda a equipe do Amazônia Doc. Tenho muita satisfação em ser um dos curadores dos filmes de longa-metragem desde a primeira edição deste festival.

Confira a programação a partir do dia 24/11 da 10ª edição do Amazônia (FI)Doc - Festival Pan-Amazônico de Cinema nos cines Líbero Luxardo e Cine SESC Ver-o-Peso, além do Centro Cultural Bienal das Amazônias, com entrada gratuita.

Dia 24 de novembro:

Mostra competitiva videoclipe e videoarte. Local: CCBA.

Mostra competitiva Afidoc. Local: Cine Líbero Luxardo.

Mostra competitiva Afidoc – Olympia na Rua. Hora: 18:30 às 20:30. Local: Cine Olympia (frente).

Filmes: “A menina e o pote” (Brasil), “De tudo um pouco sabia costurar” (Brasil), “A menos que dancemos” (Colômbia), “Cabana” (Brasil), “Tempestade em Regina” (Guiana Francesa)

Dia 25 de novembro:

Mostra competitiva videoclipe e videoarte. Local: CCBA. Data: Até dia 22/12.

Mostra competitiva Afidoc. Local: Cine Líbero Luxardo.

Dia 26 de novembro:

Mostra competitiva videoclipe e videoarte. Local: CCBA. Data: Até dia 22/12.

Mostra Amazônia Originária. Local: Cine Sesc Ver-o-Peso.

Dia 27 de novembro:

Encerramento festival. Estreia do filme “Mestras” com a presença das diretoras. Premiação das mostras competitivas Amazônia Fidoc e primeiro olhar. Apresentação da orquestra sinfônica do Theatro da Paz. Local: Theatro da Paz.

Quincy Jones

O produtor, compositor e músico Quincy Jones deixou um legado artístico extraordinário. No cinema, Jones teve colaborações importantes desde os anos 1960 destacando-se em filmes como “No Calor da Noite” (1967), “Bob, Carol, Ted e Alice” (1969) e “A Cor Púrpura” (1985). Como produtor musical ele foi responsável por trabalhos geniais com Frank Sinatra e Michael Jackson. Conheça sua obra musical! Obrigado, Quincy Jones!

Teri Garr

A atriz Teri Garr participou de diversos filmes realizados nos anos 1970/1980. Ela tinha um carisma especial para comédias, mas conseguiu boas atuações em dramas e outros gêneros fílmicos. Ela está brilhantemente engraçada em “O Jovem Frankenstein” (1974) de Mel Brooks. Inesquecível! Outras atuações marcantes em sua carreira são “Contatos Imediatos do Terceiro Grau” (1977) de Steven Spielberg, “A Conversação” (1975) de Francis Coppola, “Tootsie” (1982) de Sidney Pollack (indicada ao “Oscar” de melhor atriz coadjuvante), “Depois de Horas” (1985) de Martin Scorsese e principalmente no belo “Do Fundo do Coração” (1982) de Francis Coppola. Obrigado, Teri Garr!

Dicas da Semana

“Olympia na Rua” em parceria com o Festival Amazônia Doc. Dia 24/11 às 18h30 com exibições na frente do cinema Olympia. Entrada gratuita.

“Ninho de Amor” e “Sherlock Jr”, de Buster Keaton. Clássicos do cinema silencioso com acompanhamento musical de Paulo José Campos de Melo. Dia 26/11 às 19h. Entrada gratuita.