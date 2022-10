O diretor global Ricardo Waddington vai assistir o Círio de Nazaré pela primeira vez em Belém

Presença VIP

O diretor global Ricardo Waddington vai assistir o Círio de Nazaré pela primeira vez. Na foto, ele e a esposa, Marina Vicente.

MUITOS LIKES

Arte

A artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf lançaram a collab “Cores da Fé”, no Shopping Bosque Grão Pará.

Badalação

A empresária Carol Barral marcou presença no jantar de esquenta do Festival Viixe promovido pela Bis Entretenimento na capital paraense.

Casamento

Thiago e Renata casaram em uma belíssima cerimônia em Belém. A festa foi organizada pela Tulle Assessoria de Eventos.

Festival

O cantor Zé Vaqueiro faz show nesta sexta-feira, dia 7, no Festival Viixe, em Belém. Ele é um dos nomes consagrados do piseiro.

Prêmio

Os diretores do Sebrae-PA, Sebastião Campos, Fabrizio Guaglianone e Cássia Costa comandaram a festa do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Celebridade

O ator Marcos Veras e a esposa dele, a atriz Rosanne Mulholland estão entre os convidados da Varanda de Nazaré este ano.

Arte

A mostra especial “Cores de Fé” da artista plástica Rose Maiorana em parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf inaugurou ontem, no Shopping Bosque Grão Pará, em Belém. A Collab pode ser vista em uma galeria no 1º piso do shopping. As pinturas destacam momentos emocionantes do Círio de Nazaré.

Piseiro

Os maiores nomes do forró e piseiro estarão reunidos no Festival Viiixe nesta sexta-feira, dia 7, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém. As atrações são: Xand Avião, Zé Vaqueiro, Nattanzinho, Vitor Fernandes, João Gomes e Tarcísio do Acordeon. O selo é da Bis Entretenimento. Informações 982130059.

Marketing

Anunciantes da TV Liberal foram convidados para assistir o Círio de Nazaré em um camarote especial montado ao lado do estúdio Glass, na Avenida Nazaré, em Belém. Eles terão uma visão privilegiada da passagem da santa.

No estúdio, os jornalistas João Jadson e Priscila Castro vão comandar a transmissão do Círio 2022.

Lambateria

Nesta sexta-feira, dia 7 de outubro, será realizada em Belém a quinta edição do Festival Lambateria no Círio Ano 5. O tradicional evento de música latino-amazônica mistura diversos gêneros em uma grande festa no Insano Marina Club. O público também terá uma feirinha gastronômica.

Círio

A cantora Fafá de Belém vai receber 60 convidados na Varanda de Nazaré deste ano. Uma das novidades será um jantar que acontece hoje na Ilha do Combu. A outra boa notícia é que vai ser realizado um grande Sarau aberto ao público, no dia 23, no Pier das Onze Janelas.