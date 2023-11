Casamento

Celina Rosa e Ross casaram em uma linda cerimônia na capital paraense. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Sidney Junior Fotografia)

Internacional

A cantora paraense Gaby Amarantos brilhou na cerimônia de premiação do Grammy Latino, na Espanha. Ela concorreu na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, com o álbum "TecnoShow". (Reprodução/Instagram)

Comemoração

O ator italiano Simone Susinna festejou o aniversário de 30 anos em São Paulo, na última terça-feira(14). Ele ficou conhecido pelo filme 365 dias e o affair com a cantora Anitta.

Festa

Aconteceu no último domingo (12), a Superdose de Natal da Chilli Beans , apresentada por Caito Maia, seu CEO e fundador, no Studio Pub, em Belém. (Lucas Pimentel)

Livro

O advogado Caio Brilhante lançou o livro "O Direito a Gerir Florestas”, que já está disponível para venda, a nível nacional, pela editora Lumen Juris. (Divulgação)

Aniversário

A futura médica Yasmin Silva Sena festeja idade nova nesta sexta-feira, dia 17. A comemoração será com um jantar entre amigos e familiares. (Divulgação)

Espetáculo

Depois de enorme sucesso, a montagem O Profeta, obra de Khalil Gibran retorna a Belém, com texto e presença de Lúcia Helena Galvão, nos dias 24 e 25 de novembro, no Theatro da Paz. A professora Lúcia Helena também vai ministrar a palestra *“O que precisamos saber sobre a Felicidade”*, no dia 25, às 10h, também no Theatro da Paz. Ingressos já disponíveis.

Show

Belém está entre as capitais brasileiras que vão receber a turnê “A gente merece ser feliz”, de Ivan Lins. A apresentação do cantor, pianista e compositor brasileiro será no próximo dia 24 de novembro, na Assembleia Paraense, a partir das 22h. Quem foi convidado para fazer o show de abertura do evento foi o paraense com mais 50 anos de carreira, Nilson Chaves.

Festa do Livro

O jornalista e escritor Salomão Larêdo foi um dos homenageados da Festa do Livro em Cametá, realizada entre os dias 8 e 12 de novembro. A promoção foi da Secult, com apoio da Fundação Cultural do Município de Cametá - FUNCULT, que é presidida por Sarah Sassim. O evento também contou com apoio do Campus da UFPA.

Educação

O professor cametaense Doriedson Rodrigues, que é doutor em educação da UFPA, foi reconduzido à coordenação nacional do Grupo de Trabalho denominado GT 09 - Trabalho e Educação, no contexto da 41ª. Reunião da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED), realizada recentemente em Manaus. O novo mandato compreende 2023-2025.

Exposição

A mostra “Catarse de Devoção”, individual da artista visual Paula Giordano, segue com a atmosfera do Círio de Nazaré até final de novembro. A exposição de fotografias em preto e branco e tom documental tem visitação aberta até dia 28, na Galeria Benedito Nunes, subsolo do Centur. A entrada é gratuita. O projeto foi contemplado com o Prêmio Branco de Melo 2023.