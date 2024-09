Andrea Pinheiro e o pianista Paulo José Campos de Melo apresentam o show de tango; confira

Foco na Cop 30

Débora e Jefferson Goldenberg ela, designer cenográfica e decoradora de eventos, e ele, expert em sonorização e iluminação, contrataram uma consultoria especializada para o treinamento das suas equipes que irão atuar na conferência sobre mudanças climáticas, que acontece ano que vem por aqui.



Feira

Rafael Teixeira, Dário Neto, Antônio Batista e David Leal, da América Support Services, estão à frente da Feira de Inovação e Negócios da Indústria de Óleo de Palma - PalmaCon 2024, que acontecerá no Hangar, nos dias 23 e 24 de outubro. O evento é uma promoção da Associação Brasileira de Produtores de Óleo de Palma (ABRAPALMA)

Exposição

A instalação “Cinema em Cartaz(es)”, de Adolfo Gomes, traz para o hoje a presença física dos cinemas de outrora. Ela segue aberta ao público até 28 de setembro na Kamara Kó Galeria, sempre de quarta a sexta-feira, das 15h às 18h30 e sábados, das 09 às 13h, com visitação gratuita. O projeto foi selecionado pelo Edital de Artes Visuais – Lei Paulo Gustavo.

Palestra

Na próxima quarta-feira, 25, o neurocirurgião Thiago Dantas Brandão ministrará palestra sobre aneurisma cerebral para os servidores da Alepa, a partir das 14h. O objetivo do evento é dar orientações e esclarecer dúvidas sobre a doença.



Música

A cantora Melissandra lança, nesta segunda-feira (23), a canção “Eu Não Quero Compromisso”. Uma festa para marcar a nova era da artista paraense ocorrerá no sábado (28), no Ná Figueredo, com exibição em primeira mão do videoclipe da música, gravado no Museu de Arte Sacra de Belém.

Inauguração

Luiz e Carmen Gióia com os filhos Ana Tereza e Neto vão comandar franquia de moda esportiva na Braz de Aguiar, em Belém. A festa de inauguração foi sucesso (Anderson Gomes)

Comemoração

Luís André Guedes comemorou aniversário em grande estilo em Belém. A festa foi organizada pela Tulle Assessoria de Eventos (2RCriativa)

Show

A cantora Andrea Pinheiro e o pianista Paulo José Campos de Melo apresentam o show “Tangos, boleros e outros dramas”, dia 2 de outubro, no Teatro Margarida Schivasappa. (Walda Marques)

Aniversário

A jornalista, cantora e empresária Yone Suzuki festejou idade nova, no último dia 19, ao lado de amigos e familiares em Belém. (Divulgação)

Sucesso

O arquiteto, ator e streamer paraense Diogo Venturieri, radicado no Rio de Janeiro, vem fazendo sucesso em plataformas digitais. Uma delas é o Tik Tok (Divulgação)

Moda

Ana Schmid brilhou em ensaio de moda no melhor estilo country em fazenda no interior do Pará (Ubirajara Bacelar)