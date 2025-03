Cantora paraense Naieme será uma das paraenses no desfile da Grande Rio; veja

Arte

A exposição fotográfica "Olhais a nossa Belém" pode ser vista até o dia 20 de março, na Galeria Rose Maiorana. O público vai poder conferir fotos de Carmem Helena, Cláudio Pinheiro, Cristino Martins, Everaldo Nascimento, Igor Mota, Ivan Duarte, Rose Maiorana, Tarso Sarraf, Thiago Gomes e Wagner Santana.A mostra tem o patrocínio do Grupo Liberal, BioClean, Porte Engenharia e Cerveja Caribeña.

Baile dos Artistas

A 41ª edição do Baile dos Artistas vai acontecer no próximo dia 7 de março , a partir das 21h, na sede campestre da Assembleia Paraense. O Baile dos Artistas é um projeto cultural que homenageia diversos segmentos da cultura paraense e terá como Rainha Hellen Patrícia, a vocalista da banda Xeiro Verde e como Príncipe Consorte, o músico Manoel Cordeiro.



Consultoria

Thayana Benmuyal, psicóloga, aceleradora empresarial e famosa pelas ações de transformação em mais de mil negócios de sucesso em Belém, é a nova parceira da clínica de cirurgia plástica comandada pelos médicos Franklin e Cynthia Rocha. O foco é o alinhamento da equipe em busca de aprimorar resultados e o atendimento de excelência.

Genética

O Centro de Tratamento Oncológico agora é posto credenciado de coleta de material biológico do laboratório Fleury, de São Paulo, para realização de testes genéticos. A oncologista Paula Sampaio destaca que esse tipo de teste, cada vez mais acessível para a população, possibilita o estabelecimento de estratégias para redução de risco.



Capacitação

O programa Capacita COP 30, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), já beneficiou 14 mil paraenses, com maior demanda de vagas para o curso de inglês. O programa disponibiliza vagas nos cursos voltados para o setor turístico, gastronômico e de atendimento ao público.

No dia 15 de Março, a empresária Brenda Rodrigues irá comemorar os 10 anos de sua loja, Maria Fricotti, com o lançamento da coleção Memórias (Divulgação)

O Cônsul Principal do Japão Tomio Sakamoto e a consulesa Mayumi participaram do jantar em comemoração ao aniversário do Imperador do Japão, em Belém (Divulgação)