2ª Edição do Festival Italia Mia foi sucesso em Belém

O Festival Itália Mia movimentou a Estação das Docas, em Belém, no último final de semana. Além de saborear a gastronomia, os visitantes puderam conhecer

um pouco mais sobre o Museu do Marajó e seu fundador, o Padre Giovani Gallo, o grande homenageado deste ano. O festival continua com a mostra de cinema

até o dia 10, no Cine Sesc Ver-O-Peso. A realização é do Grupo Liberal e Vice-Consulado da Itália no Pará, com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e Grupo Líder. O

evento teve apoio institucional do Governo do Pará. Fotos: Bruno Menezes.





Christian Emanoel 06.11 Yasmim Katayama, Betânia Bressanin e André Ferreira Verna e Tiago Francês Thiago e Raynara Miranda Thais e Aquiles Macedo Raqueline Carvalho e Alan Vale Priscila Cordeiro Priscila Cordeiro e Lucas Lima Paulo Paradela Hermes Nilma Tavares Nathalia e Rodrigo Paiva Moises Nascimento, Leo Nunes e Edenilton Marques Luciana e Carlos Bona Bonatelli Leiticia Cunha e Jaime Vasconcelos Julie Martins, Geovana Valiati e Cristina Valiati Giordana Maiorana, Rosangela Maiorana, Angela Maiorana e Rose Maiorana Fernando Nascimento e Rodrigo Vieira Equipe da Tulle Assessoria de Eventos Danielle Pires e Maria Lucia Flexa Ribeiro Dani Filgueiras Catarina Castro Carlos Eduardo Caldas e Maria Paumgartten Aurelio Oliveira Augusto e Camila Dutra Ana Luisa e Mathes Aguiar Adriel Medeiros e Fernando Dourado