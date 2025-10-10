Vitória grandiosa no maior rígido do Leão Carlos Ferreira 10.10.25 10h31 Drama e vitória épica. Noite de explosão azul marinho. Remo 2 x 1 Athletico Paranaense, num jogaço que testou a saúde cardíaca dos torcedores remistas. No seu maior rugido, o Leão voltou a encostar no G4, agora com 48 pontos (7° lugar), dois pontos do 4° colado, Criciúma. O Remo vai seguir jogando em Belém nas duas próximas rodadas, contra Paysandu e Athletic, sonhando mais do que nunca com o acesso. Bravura, união e aplicação tática fizeram o Remo vencer a forte equipe do Athletico, quebrando o tabu de nunca ter vencido o Furacão, sob incentivo e festa da torcida azulina. O lateral Marcelinho, autor do primeiro gol, o volante Caio Vinícius, autor do segundo, e o goleiro Marcelo Rangel jogaram acima da média. Destaque também para o zagueiro Klaus. Para o Re-Pa o time azulino perdeu Marcelinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Paysandu, reconstrução desde já Reta final de temporada com o fracasso pre-estabelecido. Impactos esportivo, financeiro e moral. Depois de seguidas cartadas arrojadas contra rebaixamento, o clube perdeu o fôlego e desta vez foi impotente. Chegou a hora de repensar o clube. Reconstrução desde já! Em meio a manifestações de revolta e oportunismo político, terá que haver serenidade para um estudo de causas e consequências, humildade para reconhecimento de erros e culpas, e atitudes acertivas para tirar o Papão da cascata de mazelas. A crise pode ser mais grave do que parece e exige a mobilização de lideranças responsáveis. E o primeiro passo é o levantamento de um diagnóstico fiel da realidade, em cima de causas e consequências da crise. BAIXINHAS * O Paysandu chegou a um estágio tal de gestões temerárias que a antecipação de verba do ano seguinte (R$ 2,6 milhões), para pagamento de premiação por rebaixamento evitado, é confessada publicamente como algo normal. E verbas de 2026 já foram gastas em 2025, ano este a ser fechado com mais endividamento. * Que Conselho Deliberativo é esse do Paysandu que não se posiciona? Se não há novas lideranças, o que fazem as lideranças tradicionais do clube? O Papão está sendo vítima de ações e de omissões. Um clube sem projeto e sem líderes é um clube sem rumo. * Com o rebaixamento à Série C configurado, o anseio no clube é por vitória no Re-Pa como um bálsamo para esses dias de sofrimento. De fato, vitória sobre o Remo seria um alívio moral, da mesma forma que derrota seria como gasolina no incêndio. * Do time que vem jogando, o goleiro Matheus Nogueira e o lateral Edilson são os atletas vinculados para 2026. Pelo que foi dito por Carlos Frontini, executivo de futebol, os recem-contratados Carlos Eduardo, João Marcos, Ramon Vinicius e Gustavo Nicola, vieram com emprego também para a próxima temporada. Realmente vão permanecer? Imagine a reforma de elenco que vem por aí. * Uruguaio Kevin Ramirez, 31 anos, tem 10 gols em 25 jogos na Série B. Domingo, porém, ele vai desfalcar o Amazonas contra o Vila Nova, suspenso por cartões amarelos. Kevin Ramirez é o concorrente mais próximo do remista Pedro Rocha, que lidera a artilharia do campeonato com 12 gols. * Régis chegou ao Remo lesionado e só estreou um mês depois. Em cinco meses, voltou a jogar e se lesionou novamente quatro vezes. Com talento o talento que tem, seria um nome mundial se não tivesse a sucessão de lesões ao longo da carreira. Régis está sendo preparado para voltar e ser muito útil na reta final da Série B. * Apenas 13 jogos em sete anos de carreira, mas sempre empregado. Esse é Léo Lang, terceiro goleiro do Remo. Matogrossense, 27 anos, Léo Lang tem uma carreira construída como reserva, embora tenha dado conta do recado sempre foi acionado. Quem explica a sorte de Léo Lang? Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Vitória grandiosa no maior rígido do Leão 10.10.25 10h31 Carlos Ferreira Leão, hoje é na emoção ou na razão? 09.10.25 14h32 Carlos Ferreira Papão: piorou o que já estava muito ruim 08.10.25 10h40 Futebol Seria o sprint que o Leão ainda não teve? 07.10.25 10h30