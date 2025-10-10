Vitória grandiosa no maior rígido do Leão

Drama e vitória épica. Noite de explosão azul marinho. Remo 2 x 1 Athletico Paranaense, num jogaço que testou a saúde cardíaca dos torcedores remistas. No seu maior rugido, o Leão voltou a encostar no G4, agora com 48 pontos (7° lugar), dois pontos do 4° colado, Criciúma. O Remo vai seguir jogando em Belém nas duas próximas rodadas, contra Paysandu e Athletic, sonhando mais do que nunca com o acesso.

Bravura, união e aplicação tática fizeram o Remo vencer a forte equipe do Athletico, quebrando o tabu de nunca ter vencido o Furacão, sob incentivo e festa da torcida azulina. O lateral Marcelinho, autor do primeiro gol, o volante Caio Vinícius, autor do segundo, e o goleiro Marcelo Rangel jogaram acima da média. Destaque também para o zagueiro Klaus. Para o Re-Pa o time azulino perdeu Marcelinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo.

Paysandu, reconstrução desde já

Reta final de temporada com o fracasso pre-estabelecido. Impactos esportivo, financeiro e moral. Depois de seguidas cartadas arrojadas contra rebaixamento, o clube perdeu o fôlego e desta vez foi impotente. Chegou a hora de repensar o clube. Reconstrução desde já!

Em meio a manifestações de revolta e oportunismo político, terá que haver serenidade para um estudo de causas e consequências, humildade para reconhecimento de erros e culpas, e atitudes acertivas para tirar o Papão da cascata de mazelas. A crise pode ser mais grave do que parece e exige a mobilização de lideranças responsáveis. E o primeiro passo é o levantamento de um diagnóstico fiel da realidade, em cima de causas e consequências da crise.

BAIXINHAS

* O Paysandu chegou a um estágio tal de gestões temerárias que a antecipação de verba do ano seguinte (R$ 2,6 milhões), para pagamento de premiação por rebaixamento evitado, é confessada publicamente como algo normal. E verbas de 2026 já foram gastas em 2025, ano este a ser fechado com mais endividamento.

* Que Conselho Deliberativo é esse do Paysandu que não se posiciona? Se não há novas lideranças, o que fazem as lideranças tradicionais do clube? O Papão está sendo vítima de ações e de omissões. Um clube sem projeto e sem líderes é um clube sem rumo.

* Com o rebaixamento à Série C configurado, o anseio no clube é por vitória no Re-Pa como um bálsamo para esses dias de sofrimento. De fato, vitória sobre o Remo seria um alívio moral, da mesma forma que derrota seria como gasolina no incêndio.

* Do time que vem jogando, o goleiro Matheus Nogueira e o lateral Edilson são os atletas vinculados para 2026. Pelo que foi dito por Carlos Frontini, executivo de futebol, os recem-contratados Carlos Eduardo, João Marcos, Ramon Vinicius e Gustavo Nicola, vieram com emprego também para a próxima temporada. Realmente vão permanecer? Imagine a reforma de elenco que vem por aí.

* Uruguaio Kevin Ramirez, 31 anos, tem 10 gols em 25 jogos na Série B. Domingo, porém, ele vai desfalcar o Amazonas contra o Vila Nova, suspenso por cartões amarelos. Kevin Ramirez é o concorrente mais próximo do remista Pedro Rocha, que lidera a artilharia do campeonato com 12 gols.

* Régis chegou ao Remo lesionado e só estreou um mês depois. Em cinco meses, voltou a jogar e se lesionou novamente quatro vezes. Com talento o talento que tem, seria um nome mundial se não tivesse a sucessão de lesões ao longo da carreira. Régis está sendo preparado para voltar e ser muito útil na reta final da Série B.

* Apenas 13 jogos em sete anos de carreira, mas sempre empregado. Esse é Léo Lang, terceiro goleiro do Remo. Matogrossense, 27 anos, Léo Lang tem uma carreira construída como reserva, embora tenha dado conta do recado sempre foi acionado. Quem explica a sorte de Léo Lang?