Só mais um mês e meio para Vinícius no Remo?

Mesmo fora até do banco de reservas, Vinícius tem conduta solidária no Remo, expressando respeito às decisões dos superiores. Isso é decência, mas parece também haver resignação. Afinal, restando um mês e meio de contrato, isso deve significar o fim da carreira.

Vinícius é vereador e este é um ano de campanha eleitoral. Se quer novo mandato, não dá para sair de Belém. A atitude mais inteligente, então, é zelar pela imagem de ídolo do Leão Azul e tirar proveito político de tudo o que construiu em sete temporadas a serviço do clube azulino.

Tuna quebra a lógica da construção

Um elenco com metade local e a outra metade importada, dentro das limitações orçamentárias. Assim mesmo, a Tuna é o time sensação deste começo de campeonato, com duas vitórias, três empates e bom futebol.

O artífice do sucesso cruzmaltino é o gaúcho Júlio César Nunes, um técnico que está construindo o nome no mercado do futebol e conquista respeito por onde passa. Iago Hass, Thiago, Germano e Jonathan Chula são belos acertos nas contratações. Dedé e Marlon são as expressões regionais que dão sustentação a essa Tuna promissora, cuja missão fundamental é conquistar vaga na Série D e fazer calendário para 2025. Domingo, no Souza, Tuna x Canaã

BAIXINHAS

* Adversários de Leão e Papão fazem o primeiro jogo oficial da temporada no próximo fim de semana, na abertura do campeonato rondoniense. Sábado, Porto Velho x Barcelona. Domingo, Ji-Paraná x Gênus. Dia 20, Porto Velho x Remo; dia 29, Ji-Paraná x Paysandu.

* Coritiba, adversário do Águia, em Marabá, no dia 22, sendo reconstruído pelo técnico Guto Ferreira, vindo de três vitórias consecutivas. Por ter eliminado o Botafogo/PB e o Goiás em 2023, o Águia está sendo visto com muito respeito por todos no Coxa.

* Nesse futebol tão intenso, de super atletas, clubes periféricos são o destino de quem não se cuida adequadamente. Depois de Felipe Gedoz no Castanhal, chega a vez de Leandro Carvalho se posicionar no Águia de Marabá.

* A contagem regressiva para o fim do contrato e provável aposentadoria do goleiro Vinícius, agora terceiro goleiro do Remo, sugere planejamento de uma despedida digna. Vinícius é o principal jogador do Remo nos últimos 15 anos.

* Goleiro Léo Lang, lateral Nathan, zagueiro Bruno Bispo e meia Matheus Anjos, quatro que ainda não estrearam no Remo. Lateral Geferson, zagueiro Freitas e o atacante Ruan Ribeiro, três na fila da estreia no Paysandu.

* Ricardo Catalá nunca esteve em tamanho desconforto no Remo, desafiado a despertar a alma do time. O técnico azulino já enfrenta a intolerância de muitos torcedores. Vai ficando sem margem para novas decepções à torcida. Amanhã, Leão x Tapajós.

* Semanaça em Cametá. Cidade muito agitada pelo carnaval e em grande expectativa pelo jogo do Mapará contra o líder Paysandu, no Parque do Bacurau, domingo, pela sexta rodada do Parazão.