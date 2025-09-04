Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Sete, o número tão festejado, vira desafio

Caio Maia
fonte

Jogo marca o reencontro da torcida do papão com o time após quase um ano e sete meses (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

Desde o histórico 7 x 0 sobre o Remo, em 1945, o Paysandu festeja o número sete como símbolo de glória. Esta Série B, porém, coloca o sete como grande desafio para o Papão. Esse é o número de pontos de separa o time bicolor da porta de saída da zona do rebaixamento. E a missão de dar a volta por cima começa com o Volta Redonda, jogo desta sexta, às 7 da noite, no Mangueirão.

Histórias e curiosidades à parte, o Paysandu precisa juntar todas as suas forças amanhã. Uma vitória revigora o time na luta. Empate seria derrota, e derrota seria “tragédia”. A sexta-feira vem ardente para os bicolores!

Leão pode subir uma ou descer até cinco posições

Se vencer o Amazonas, o Remo sobe uma posição, mas tendo que torcer por derrota do Novorizontino, em casa, para o Atlético Goianiense, na terça-feira. Só assim fecharia a rodada na quinta posição. Se perder em Manaus, porém, o Leão Azul ficará sob o risco de ser superado na tabela por CRB ou Cuiabá, Vila Nova, Operário, Athletico Paranaense, Avaí.

A fase é de apreensão para os azulinos. O time de Antônio Oliveira não inspira confiança, mas transmite esperança pelo histórico como visitante. E se o jogo promete ter tenso para o Leão Azul, será mais ainda para o Amazonas, que luta contra rebaixamento e contra a sua própria instabilidade. Pelo feriado estadual no Amazonas e pelos ingressos a preços populares, o jogo deverá ter grande público. Clima de jogão!

BAIXINHAS

* Amazonas, adversário do Remo, é o time mais vazado da Série B. Tomou 34 gols em 24 jogos, média de 1,4 por jogo. Já o Volta Redonda, adversário do Paysandu, tem o ataque menos produtivo do campeonato. Só marcou 14 gols, média de 0,6 por jogo. Além disso, não venceu ninguém como visitante.

* Secar o Amazonas é um exercício desconfortável, mas necessário aos bicolores. Vitória do Remo nunca foi tão importante para o Paysandu, agora, na luta contra rebaixamento. Vai ser uma preliminar de emoções amanhã, já que em seguida o Papão vai entrar em ação contra o Volta Redonda.

* Comportamento estatístico da Série B está apontando 44 pontos para evitar o rebaixamento. É que o primeiro time fora da ZR, o Botafogo, está com 28 pontos, que correspondem a 38,8% de aproveitamento. E esse percentual na pontuação máxima daria 44 pontos. 

* O Paysandu tem 21 pontos, correspondentes a 29,1%. Para conquistar mais 23 pontos nas últimas 14 rodadas vai precisar de 54,7% de aproveitamento, no mínimo. Ou seja, precisa conquistar 23 dos 42 pontos que ainda vai disputar.

* Aparentemente, atraso de pagamentos está quebrando o ímpeto do Avaí, que a cada rodada se afasta mais do G4. Recentemente o clube pagou uma folha salarial, mas segue devendo salários, direitos de imagens e até a premiação pelo título catarinense. O Avaí ainda vai enfrentar o Remo em Florianópolis e o Paysandu em Belém.

* Diego Hernandez segue como meia central ou passa a jogar pelo lado direito do ataque, onde sempre foi mais produtivo? A passagem de Marrony para o meio do ataque, na vaga aberta pela saída de Matheus Davó, criou a possibilidade de Diego Hernandez jogar na dele, provavelmente com a entrada de Pavani no meio.

* Cantillo no Remo e Rossi no Paysandu, dois jogadores acima da média que causam expectativa pela volta a campo. Cantillo foi dado como descartado para o jogo de amanhã, mas fez teste, foi aprovado e viajou a Manaus. Rossi cumpriu todas as etapas da recuperação e deve ser opção contra o Volta Redonda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Sete, o número tão festejado, vira desafio

04.09.25 10h07

Futebol

Uma sextaça para torcedores e secadores

03.09.25 9h54

Futebol

O que espera por Marcos Braz?

02.09.25 9h52

CARLOS FERREIRA

Avalanches de contratações no Remo e no Paysandu nas últimas décadas

01.09.25 15h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda