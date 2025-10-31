Série B: na reta final, só um jogo por semana

O que é bom para todos, é ótimo para o Remo, que está vivendo o seu "sprint". Nas últimas quatro rodadas, intervalo de uma semana entre um jogo e outro. Esse tempo permite ajustes nos times e recuperação fisiológica dos atletas, agora que é hora de máximos esforços.

Para o Leão Azul, especialmente, esse tempo é vantajoso para aprimoramentos. O time já está no seu auge físico, técnico e emocional. A engrenagem tática sempre pede ajustes ou novos recursos, principalmente quando o trabalho é conduzido por um técnico detalhista como Guto Ferreira. Para o jogo de domingo, então, tanto ele como o oponente Gilmar Dal Pozo, comandante da Chapecoense, estão muito focados no sistema de marcação. Num jogo de forças tão equiparadas, tão tenso e de atletas decisivos, quem marcar melhor estará mais perto da vitória.

No Papão, o presente está em segundo plano

O Paysandu joga hoje em Goiânia contra o Atlético Goianiense. Isso é o presente! Muito mais importante agora para os bicolores é o futuro: rescisões, planejamento da próxima temporada, pagamento de dívidas...

Vencer, empatar ou perder esse jogo de hoje não vai alterar nada na vida do clube. O que importa agora é juntar os cacos, fazer uma avaliação fiel das causas do fracasso e encontrar um caminho inteligente para a redenção. Afinal, vem aí uma temporada de dinheiro mais curto, calendário mais curto, condição do clube pouco atrativa nas contratações e urgência no desafio de reconduzir o clube à Série B.

BAIXINHAS

* Depois de enfrentar a Chapecoense, o Remo vai a Novo Horizonte, interior de São Paulo. O jogo contra o Novorizontino será dia 8, sábado. No outro sábado, o time azulino estará em Florianópolis. Para evitar desgaste físico, a delegação já irá de São Paulo a Santa Catarina. Depois, só restará o jogo contra o Goiás, em Belém, no sábado, 22.

* Se a vida é feita de oportunidades, elas foram raras para o goleiro Léo Lang mesmo como reserva imediato. Tanto que só tem 15 jogos em sete anos de carreira. Neste fim de temporada, porém, Léo Lang ganha sequência de jogos no Remo pelas lesões do titular Marcelo Rangel e do reserva imediato Igor Vinhas, que se recuperou, mas perdeu a vez.

* Um time de atletas dispensados pelo Paysandu nos últimos anos que estão bem posicionados no mercado: o goleiro Diogo Silva, o zagueiro Wanderson e o lateral Kevyn são campeões da Série C pela Ponte Preta. O lateral Hayner está no CRB, após passagem pelo Santos. O zagueiro Bruno Leonardo é titular da Chapecoense.

* Os volantes Matheus Trindade e Jimenez estão no Criciúma e Chape, respectivamente. O meia Giovanni está jogando no CRB. Atacantes: Yone Gonzalez faz sucesso no Rionegro Águilas da Colômbia, Nicolas emplacou no Criciúma e Mirandinha foi peça importante no Guarani. O técnico técnico Gilmar Dal Pozo está reconduzindo a Chapecoense à Série A.

* Ora viva! O controvertido atacante paraense Leandro Carvalho está jogando no futebol mexicano. Aos 30 anos, está defendendo o Tlaxcala. Tem dois gols numa divisão de acesso mexicana. Antes, teve pífias passagens pelo Remo, Avaí, Águia e Pinheirense. O zagueiro Perema deve defender a Aparecidense. O meia-atacante Dioguinho virou peladeiro.

* Sucesso de audiência do Remo nas transmissões de televisão, nessa disputa do acesso à Série A, vai chamando a atenção do mercado e abrindo perspectivas comerciais para o clube azulino em diversos segmentos.

* O canal Desimpedidos, por exemplo, festeja o fato de ter conquistado mais de um milhão de visualizações e um público de 565 mil pessoas no jogo Cuiabá 1 x 3 Remo, na última sexta-feira. Números fabulosos para um canal alternativo, no YouTube.