Quem tem mais acessos e rebaixamentos?

Desde a década de 1980, o Pará acumula 12 acessos e 17 rebaixamentos no Campeonato Brasileiro. O Paysandu é o rei dos altos e baixos. Subiu de série em 1991, 2001, 2012 e 2014, sendo campeão da Série B nos dois primeiros acessos. Mas foi rebaixado sete vezes (1989, 1995, 1999, 2005, 2006, 2012, 2018). A queda de 1999, porém, não vingou, já que em 2000, em vez do Campeonato Brasileiro, houve Copa João Havelange.

O Remo subiu cinco vezes: 1989, 1993, 2005, 2015 e 2020. Sofreu cinco rebaixamentos: 1994, 2004, 2007, 2008 e 2021. O Leão tem apenas um título nacional: Série C de 2005.

Tuna, a mais extremada

A história mais extremada é da Tuna, que subiu e conquistou títulos nacionais em 1985 e 1992, mas foi rebaixada em 1989, 1999 e 2001, e está voltando ao Campeonato Brasileiro, na Série D, após 11 anos. O São Raimundo subiu em 2009 como campeão da Série D. Outros dois rebaixamentos na conta foram do São Raimundo (2010) e Águia (2015).

O referencial de meritocracia no futebol brasileiro é a Divisão Especial de 1989, que teve 96 clubes e classificou 24 para a 2a divisão do ano seguinte. O Remo fechou no 3° lugar colocado, o Paysandu 35° e a Tuna 89°. Em 2000 houve grande “virada de mesa”, quando o Gama derrotou a CBF na Justiça, e mais uma em 2002, quando ninguém caiu. Em 2003 chegou o Estatuto do Torcedor para consolidar o sistema de acessos e rebaixamentos.

BAIXINHAS

• Não saiu gol nenhum nos últimos quatro confrontos Remo x Botafogo/PB. O último gol, de Gabriel Lima (Remo) foi aos 35 do segundo tempo do jogo anterior. Somando-se os acréscimos, são seis horas e meia de placar zerado. Hoje, Leão x Belo às 19 horas no Mangueirão.

* No duelo Figueirense x Paysandu as estatísticas apontam 9 vitórias do Papão, 6 do Figueira e 4 empates (fonte: ogol). Amanhã, o reencontro no estádio Orlando Scarpelli, onde houve uma batalha campal entre “torcidas organizadas”, ano passado. MP-SC tentou evitar, mas torcedores bicolores terão acesso amanhã.

* Importância tática de Uchôa no time azulino ficou bem dimensionada no jogo contra o São Bernardo. Ele recebeu marcação implacável na iniciação de jogadas e o Remo travou. A saída de bola só voltou a fluir quando Pablo Roberto recuou para dividr a função.

* Nas ausências de Genílson, barrado, e Thiago Coelho, lesionado, o jogador com com maior quilometragem entre os titulares do Paysandu contra a Aparecidense era João Vieira, agora com apenas 42 jogos, em um ano de clube. Isso traduz a alta rotatividade no elenco bicolor.

* Junho de 2017. O azulino Richard Franco teve a honra de jogar 17 minutos pela seleção paraguaia, num amistoso contra a França. Pelo Remo ele tem 15 jogos e 4 gols. Antes, os melhores números de artilharia na carreira dele eram 4 gols em 46 jogos, pelo Náutico, ano passado.

* Águia x Princesa do Solimões, hoje, 16 horas, em Marabá. Início da caminhada do Águia na Série D. A Tuna, que estreou em Macapá contra o Trem, vai receber o Nacional de Manaus no próximo domingo, enquanto o Águia jogará sábado em Roraima contra o São Raimundo.

* Márcio Fernandes caiu pra cima. Do Paysandu (Série C) para o Sampaio Corrêa (Série B), uma troca vantajosa. MF se apresenta hoje ao clube maranhense e tem nomes de bicolores e azulinos na agenda.

* Goleiro Gabriel Bernard, substituto Thiago Coelho no Paysandu contra a Aparecidense, é um carioca de 22 anos, 1,90m, formado no Atlético Goianinense. Em 2021 ele se destacou na Segundinha pelo União Paraense (Benevides) e foi contratado pelo Papão.