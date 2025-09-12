Primeiro desafio é largar a "lanterna"

Para o Papão sair da última posição da Série B não basta vencer o América Mineiro amanhã. Terá que torcer por derrota do Amazonas para o CRB em Maceió na segunda-feira. Assim, os dois empatariam em pontos, mas o clube bicolor levaria vantagem no saldo de gols.

Largar a "lanterna" é importante como primeiro passo da tão necessária reação. Vencer o América, porém, é o desafio imediato para abrir novo ciclo ao comando de Márcio Fernandes. O time mineiro já vem reagindo com o técnico Alberto Valentim. A esperança dos bicolores é que MF também faça efeito revitalizante.

O Papão terá que ser estratégico sim, mas, acima de tudo, valente. O jogo vai exigir espírito de decisão, como tem sido muito falado no adversário. Jogo disputadíssimo!

A chance e os riscos do Leão

Com vitória sobre o Vila Nova, o máximo que o Remo pode conseguir é empatar com o 4° colocado na pontuação, desde que a Chapecoense não pontue diante do Athletico Paranaense. Mas o Leão Azul ficaria em desvantagem no número de vitórias. Perdendo, o Remo correria risco de perder até cinco posições ou até quatro posições em caso de empate. Assim, fica bem clara a importância do jogo deste sábado.

Vila Nova e Remo são times que se equivalem em quase todos os aspectos. Mas o time goiano está vivendo dias de perturbação emocional, pelas três rodadas sem vencer, e não terá o seu principal líder, o capitão Ralf. Se o Remo repetir a solidez defensiva que tem mostrado como visitante, deve provocar e aproveitar erros do time goiano. Pelo menos, a estratégia passa por aí.

BAIXINHAS

* Luan Martins é o mais cotado para substituir Caio Vinícius contra o Vila Nova. Outra possibilidade é o recuo de Jaderson para a entrada do recém-chegado Nathan Alan. Mesmo sem jogar há três meses, o atleta teve boa desenvoltura nos treinos e virou opção. Luan Martins volta de lesão. Fez o último jogo em Chapecó, quando marcou o gol do empate com a Chapecoense.

* David da Hora, atacante que frequentou o noticiário do Paysandu na segunda janela, está a serviço do América. O clube mineiro tem também o meia argentino Titi Ortiz, que foi dado como contratado pelo Remo, mas mudou de rumo. Mas a estrela do time é o boliviano Miguelito.

* Lateral PK, volante André Lima e os atacantes Pedro Delvalle e Matias Cavalleri. Quatro atletas contratados festivamente pelo Paysandu porque eram anunciados como alvos do Remo, foram quatro fracassos. Os três primeiros dispensados e André Lima sem espaço, sob forte rejeição da torcida.

* Vila Nova supera o Remo na classificação da Série B se vencer amanhã. O time goiano está tratando o jogo como "divisor de águas" na campanha. Vencendo, se aproxima do G4 e levanta o moral. Perdendo ou até empatando, fica em maus lençóis no campeonato.

* Remo e Coritiba são os times com menos derrotas na Série B. Perderam apenas cinco jogos, cada, em 25 rodadas. No entanto, o Leão Azul e o Atlético Goianiense são os reis dos empates: 11, cada. Isso os coloca em desvantagem no primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias.

* Visita da imagem de Nossa Senhora de Nazaré à Curuzu, nas mãos do padre Carlos, foi muito oportuna para o Paysandu. Levou paz espiritual aos bicolores, que já respiram novos ares pela chegada do técnico Márcio Fernandes.

* O sábado vem com emoções em sequência para bicolores e azulinos nos papéis de torcedores e secadores. Paysandu x America Mineiro às 16 horas. Vila Nova x Remo às 18:30. O jogo do Papão vai passar no YouTube, em transmissão dos Desimpedidos.