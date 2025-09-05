Por que o Leão é melhor fora de Belém?

Nos últimos cinco jogos em casa, o Remo teve uma vitória, dois empates e duas derrotas. Nos últimos cinco jogos fora, o Remo teve duas vitórias e três empates. Por que o time azulino tem melhor aproveitamento fora do que em Belém?

Como visitante, o time joga em bloco baixo, com as peças mais próximas, e explora os erros do adversário. Só não tem mais êxito por má finalização aos contra-ataques. Como mandante, o Remo é menos compacto, erra muito e tem seus erros explorados pelos adversários. Mas no jogo contra o Criciúma teve grande melhora e não mereceu a derrota.

Hoje é contra o Amazonas, o time mais vazado e um dos mais pressionados do campeonato. Jogo com reais possibilidades de êxito para o Leão.

Papão em jogo para máxima atenção

Na insegurança em que está, o Paysandu precisa de racionalidade acima de tudo. Ser impetuoso sim, se impor fisicamente sim, jogar com a energia da torcida sim, mas sendo inteligente, dentro do plano tático.

O Volta Redonda está planejado para irritar e desestabilizar os bicolores, nas artimanhas do jogo mental. Por isso são tão importantes a fidelidade tática e a concentração no jogo. Se conseguir ser valente e organizado, o Papão fatura os três pontos e se revigora no campeonato.

Rebaixamento teria grande impacto no Paysandu, mas nem tanto no Volta Redonda. Apesar da má campanha, o Voltaço não tem a pressão que está sobrando no Papão. Isso influencia muito em campo.

BAIXINHAS

* Aderbal Lana, Eduardo Barros, Guilherme Alves e agora Márcio Zanardi. Nos primeiros oito meses da temporada, quatro técnicos no Amazonas, além do entra-e-sai de jogadores. Não por acaso o time é tão instável, mesmo tens bons valores individuais.

* Reverson, titular do Paysandu por 17 jogos consecutivos. No total ele tem 26 jogos, um gol e quatro assistências com a camisa bicolor. Em toda a Série B só desfalcou o Papão duas vezes. Um jogador que nunca foi brilhante, mas também nunca foi decepcionante.

* Chances de gol perdidas, uma marca do Remo neste campeonato. Um campeão do "quase gol" era Matheus Davó, que foi embora. Ele pecava muito como finalizador, mas era efetivo na primeira marcação, o que não se espera de Marrony. Se o técnico priorizar a entrega física, é provável que opte por Eduardo Melo.

* Querendo ou não, bicolores "secam" o Amazonas hoje. Nesta rodada, vão secar também o Botafogo, que vai receber o Athletico Paranaense, o América que vai receber o Operário e o Athletic que vai visitar o Vila Nova.

* Nesses jogos, o que for favorável ao Papão será desfavorável para o Leão. Amanhã a rodada vai ter Criciúma x Chapecoense, dois times do G4. E na terça-feira o decadente Novorizontino, concorrente direto do Remo como aspirante ao G4, vai receber o Atlético Goianiense.

* Em meio aos novatos João Marcos, Carlos Eduardo, Denilson e Ramon Vinícius, o atacante Rossi é o principal reforço do Papão para a reta decisiva da Série B. Desta vez o atleta está realmente pronto para reaparecer no time bicolor, logo na formação inicial ou no transcorrer do jogo contra o Volta Redonda.

* Reencontro do time do Remo com a torcida será no próximo dia 20, contra o Atlético Goianiense. Esse jogo deverá ser no Baenão. Os resultados de Manaus e Goiânia vão dizer muito do ambiente para o reencontro, particularmente para o técnico Antônio Oliveira.