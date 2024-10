Paysandu com gás novo; Remo discute liberações

Por que o gás está em alta no Papão?

Foi emblemático o fato de o Papão vencer Chapecoense e Coritiba com um jogador a menos. Márcio Fernandes deu solidez ao sistema defensivo, e o time está bem mais organizado taticamente em comparação à época de Hélio dos Anjos. Isso resultou em menos correria e menos desgaste físico, o que melhorou o rendimento geral da equipe. O "gás" está em alta no Papão.

Com as melhorias táticas e físicas, também cresceram as performances técnica e emocional. O time está mais confiante, e os resultados evidenciam o crescimento do Papão na hora certa, na reta decisiva. Amanhã, um ponto já seria precioso, pois o Ceará entrará em campo com todas as forças para vencer e se manter na disputa pelo acesso.

Remo e os critérios para as liberações

As liberações de Ligger e Raimar, além da disponibilização de Paulinho Curuá para empréstimo, são questões que dividem opiniões entre os torcedores do Remo.

O perfil de atleta ideal para a Série B, conforme explicado pelo técnico Rodrigo Santana, ajuda a entender essas decisões. Ele quer jogadores sem histórico de lesões frequentes, o que, combinado com a idade, pesa contra Ligger e Marco Antônio. Rodrigo também busca atletas versáteis, o que não favorece Raimar, que só rendeu no sistema com três zagueiros, mas tem limitações defensivas. No setor defensivo, o técnico exige jogadores que contribuam na construção de jogadas, e Paulinho Curuá tem deficiências nos passes.

A situação de Rodrigo Alves segue mal explicada. Ele teria possibilidade de retornar, mas nada mais foi dito. Ainda assim, ele poderia ser útil na composição do elenco.

Baixinhas

Ronald e Jonilson estão emprestados ao Carajás e, se voltarem, devem integrar o elenco apenas como opções secundárias. Felipinho também será emprestado para ganhar experiência; dependendo de seu desempenho, pode voltar e reconquistar espaço.

Esli Garcia e Ronald são similares em um aspecto: se destacam com a bola nas ações ofensivas, mas têm grandes deficiências nas funções defensivas. Enquanto não corrigirem essas falhas, enfrentarão rejeição, como ocorre com Paulinho Curuá, que também tem limitações com a posse de bola.

Raimar é jovem e talentoso, mas tem dificuldades como lateral-esquerdo, principalmente na marcação. Poderia atuar em uma linha avançada, como meia. Ele está sendo cogitado para jogar em seu estado natal, o Amazonas.

Com um aproveitamento de 75% como mandante e vitórias nos últimos cinco jogos em casa, o Ceará chega ao jogo contra o Paysandu com autoridade e pressionado pela necessidade extrema de vencer. Será uma partida tensa para o time cearense.

Nicolas está vivendo uma fase difícil. Erra passes, finalizações e não consegue render. Em contraste, Ruan Ribeiro cresce a cada jogo. Nicolas saiu em baixa do Ceará e retorna a Fortaleza em um momento ainda mais delicado.

Robinho, Netinho e Val Soares estão suspensos por cartões amarelos, e Matheus Trindade, por cartão vermelho, deixando o Papão com quatro desfalques no meio-campo. O único titular disponível para o jogo em Fortaleza é João Vieira.

Um destaque para Paulinho Boia. Ele chegou com fama de conduta anti-profissional, mas prometeu se redimir e está sendo muito útil ao Papão. Parece realmente disposto a limpar sua imagem e se reposicionar no mercado.