Papão: uma noite de ventos contrários

Horas antes do jogo, a volta de João Vieira para Belém, por um problema familiar. Logo nos primeiros minutos do jogo, pênalti para o Brusque, expulsão de Lucas Maia e o gol único do jogo. Em seguida, lesão (e substituição) do artilheiro Nicolas. A noite de ontem foi de ventos contrários ao Papão.

O time bicolor esteve bem abaixo das suas melhores jornadas no campeonato e perdeu a invencibilidade de sete jogos. Na tabela da Série B o Paysandu é o 11° colocado. Segunda-feira, em Belém, confronto com o 4° colocado, Novorizontino.

Pavani, de irritante a empolgante

No Remo de Ricardo Catalá e de Gustavo Morínigo, o meia Giovanni Pavani era irritante com a sua morosidade e baixa produtividade. Hoje, o atleta simboliza a transformação promovida no time pelo técnico Rodrigo Santana. Pavani tornou-se guerreiro, líder e multifuncional. Agora é um volante construtor que tem “quebrado o galho” também na zaga, eventualmente. Tornou-se peça vital no Leão!

Paulista, 27 anos, Pavani se reinventou no Remo de Rodrigo Santana. Adaptou-se bem ao jogo de alta intensidade, com técnica e inteligência. Nessa transformação, foi de irritante a empolgante.

BAIXINHAS

* Ainda sem confirmação, está programada a vinda de Edu e Clodoaldo, da seleção tricampeã do mundo, além de Manoel Maria, acompanhando o Santos, na viagem para o jogo contra o Paysandu. O jogo será dia 9 de agosto, no Mangueirão, pela 20ª rodada da Série B.

* Desde a longa recuperação de cirurgia (9 meses), o atacante remista Pedro Vitor teve alguns recomeços nos últimos quatro meses e as dores atrapalharam. A entrada no jogo contra o CSA foi mais um recomeço, mas desta vez com destaque. PV deu sinal de que pode ser muito útil ao Leão na reta decisiva da Série C.

* Por que "Bóia", o apelido de Paulinho? Quando criança, um tio o chamava de "boi", porque parecia um boi bravo. Depois, "boin". Ao começar no futebol, os colegas de base o chamavam de "boinha". O primeiro técnico dele resolveu chamá-lo de "bóia". Então, Paulinho Bóia, agora atacante do Paysandu.

* Time do Figueirense está sob pressão da torcida por ter saído do G-8. Clima pesado no time catarinense para o confronto com o Remo, na ideia de que se não vencer não terá mais chance de classificação. O Remo tem os mesmos números do adversário, mas em momento emocional muito positivo.

* Atacante Rossi, do Vasco, que estaria em vias de transferência para o Paysandu, declarou-se torcedor do Papão nas redes sociais há cerca de dois anos. Uma lesão mal-resolvida, porém, deve impedir sua vinda para o clube do coração. Rossi, paraense do município de Prainha, jogou uma Copa SP pelo Castanhal junto com Pikachu, em 2011.

* Volante Bruno Silva já legalizado, apto para estrear no Leão Azul. Zagueiro Bruno Bispo, recuperado de dores musculares, e o também zagueiro/volante João Afonso livre de suspensão, à disposição de Rodrigo Santana. Assim, o técnico azulino vai poder fazer gratas escolhas para sábado no sistema defensivo.

* Rodrigo Andrade, fruto do Paysandu, será adversário do Papão na 23⁠ª rodada da Série C, em Belém, dia 26 de agosto. O volante, descartado pelo Vitória por indisciplina, foi emprestado ao Mirassol/SP.