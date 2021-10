Papão terá dolorosa virada de página

O fechamento da temporada vai desenhando para o Paysandu uma dolorosa virada de página, com a virtual eliminação na Série C e circunstâncias muito adversas na Copa Verde. O time não passa esperança de volta por cima, pelas limitações e pela pressão que extrapolou no recado que ficou da invasão de campo, no jogo contra o Ituano. Para subir à Série B, tem que ganhar do Botafogo em João Pessoa e do Criciúma em Belém e ainda ser favorecido por vitórias do Ituano nas duas últimas rodadas do quadrangular.

A temporada 2021 está terminando e o Papão vai levar para 2022 a inevitável punição do STJD, pela invasão do gramado por dezenas de baderneiros no sábado. Perda de até 10 mandos de jogos e até R$ 100 mil de multa. Deve pesar muito contra o clube o fato de os invasores terem passado pelo portão de acesso ao campo.

Rendimentos individuais em baixa no Leão

Nas melhores jornadas nesta Série B, o Remo teve Romércio, Uchôa, Lucas Siqueira e Erick Flores em alto nível. Os quatro saíram do time por lesão. Os três primeiros voltaram abaixo e Erick Flores nem voltou. Como se isso não bastasse, houve sensível queda no rendimento de Vitor Andrade. Raimar, que começou acima de Igor Fernandes, fez contra a Ponte Preta a sua pior partida.

Não só rendimentos individuais, mas também o desempenho coletivo já é muito questionado, a ponto de Felipe Conceição buscar alternativas táticas, até agora sem êxito. O momento é delicado, mas não justifica desespero. É hora para serenidade!

BAIXINHAS

* Acredite! Já há acenos pela demissão de Felipe Conceição. A campanha do Remo é melhor que o time, e o mérito é do técnico. A fase de maus resultados é normal num campeonato tão difícil, e não pode negar a competência de um profissional vitorioso em todos os times que comandou.

* Na Curuzu, Wilton Bezerra gastou muito do crédito que obteve na conquista do título estadual. Desta vez, não está conseguindo incendiar o time, e nem seria bastante, pelo nível dos adversários. Na parte tática, nada acrescentou. Ou até piorou.

* Jogos Paysandu x Castanhal amanhã e na outra quarta-feira, com os bicolores em silêncio. Entrevistas suspensas! Quando mais precisavam mostrar coragem diante dos desafios, se emudecem.

* Thiago Coelho já é mais que simples sombra de Vinícius. A atuação segura contra a Ponte Preta foi confirmação de potencial e elevou a cotação do goleiro paranaense, que já inspira confiança. Vinícius, porém, em breve estará pronto para voltar ao time.

* Ironia do destino. Depois de 86 jogos, três anos e meio, Artur voltou a fazer gol. Depois de efusiva comemoração, veio a anulação por impedimento detectado pelo VAR. O Remo é o 6° clube de Artur nesse jejum. O último gol dele foi pela Matonense, em março de 2018, na A2/SP.

* Rildo e Leandro Silva, dois jogadores que começaram muito bem no Paysandu, mas caíram muito de rendimento, após lesões musculares. São atletas de 32 anos que não tiveram tempo para preparação básica e, em consequência, não suportaram a carga de jogos. Pelo menos, tiveram algumas boas jornadas. Outros, nem isso.