Papão investe em mais treinos táticos

Em vez dos coletivos de Claudinei Oliveira, é tempo de mais treinos táticos no Paysandu com Márcio Fernandes. Assim, o novo comandante trata não só de fazer ajustes no time, mas também de poupar energias dos atletas para melhor rendimento físico no jogo, sábado, em Goiânia.

Treinamentos precisam ter intensidade de jogo. É como os atletas ganham resistência física. Sendo intenso, o coletivo passa da conta no desgaste, sobretudo num campeonato que já é excessivamente desgastante. E não sendo, não acrescenta. Essa percepção fez Márcio Fernandes mudar a rotina de trabalho, na esperança de que o time se encaixe num padrão de maior produtividade com menor correria. O jogo contra o Goiás será mensurador para esse primeiro momento.

Terceira melhor defesa

Somente Coritiba (16) e Criciúma (21) tomaram menos gols que o Remo na Série B. O Leão Azul está empatado com o CRB com 23 gols tomados. A média é de 0,9 gol por jogo. Esse mérito explica muito da posição do time azulino na tabela (7º lugar, a dois pontos do 4º colocado), com saldo positivo de cinco gols.

O Remo de Antônio Oliveira produz grandes controvérsias. Joga um futebol irritante, mas mantém uma campanha digna. É a melhor do Leão Azul neste século, embora não seja empolgante, porque o time não transmite confiança. Isso é intrigante, meio paradoxal, mas é a realidade. Mas apesar das desconfianças, a torcida segue mobilizada, e vai promover ebulição no Baenão, sábado, por três pontos diante do Atlético Goianiense.

BAIXINHAS

* No ranking de público da Série B o Remo caiu para a segunda posição, com 20.857 pagantes por jogo. O Coritiba tomou o topo com média de 22.025 ingressos vendidos. O Paysandu se mantém na quarta posição com média de 11.414.

* Em 13 mandos, o Remo vendeu um total de 271.146 ingressos, faturou R$ 9.943.637,00 e lucrou R$ 5.457.442,00. O Paysandu vendeu 148.386 ingressos, faturou R$ 4.734,195,00 e lucrou R$ 2.806.582,00. Esses dados são oficiais, da CBF, organizados pelo site senhorgol.

* Oito jogos já disputados entre paraenses e goianos nesta Série B. O Vila Nova venceu o Paysandu duas vezes, por 1 x 0, e perdeu para o Remo por 2 x 0. Todos os outros jogos terminam com empate. Sábado mais dois duelos: Goiás x Paysandu, Remo x Atlético Goianiense.

* Em matéria de torcida nos estádios, os clubes goianos estão muito abaixo dos paraenses. Só o Remo vendeu mais ingressos que a soma de Goiás (105.607), Vila Nova (86.230) e Atlético Goianiense (51.745). Remo 271.146 x 243.582 Goianos.

* Para esta temporada o Paysandu, que já tinha Leandro Vilela, contratou outros nove volantes: Matheus Vargas (lesionado), Espinoza (já foi embora), Ramón Martinez, André Lima, Dudu Vieira, Ronaldo Henrique, Anderson Leite, Carlos Eduardo e Ramon Vinícius. Meias, somente Giovanni (já foi embora) e Denner.

* Juninho, meia remanescente das últimas temporadas, foi cedido ao ABC. Agora, o técnico Márcio Fernandes estuda uma improvisação para compor o meio de campo. Reverson, talvez, na esperança de dar alguma criatividade ao time. Mais uma tentativa de remendo num elenco muito mal planejado. Agora é anunciada a chegada de Gustavo Nicolas, ex-CSA, que estava desempregado.

* O fato de o Remo estar apenas dois pontos abaixo do quarto colocado (Chapecoense) mantém muito acesa a esperança de acesso dos azulinos. Isso eleva o valor de uma vitória sobre o Atlético Goianiense e assanha a torcida remista, apesar de o time não parecer confiável.