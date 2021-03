Papão faz "resgates" importando paraenses

Coincidência ou não, o Paysandu está se especializando na importação de paraenses sem histórico no futebol do Pará, como é o caso do volante Elyeser. Aos 30 anos, com uma década de rodagem, o abaetetubense finalmente volta à origem. Em 2019 foi o caso do zagueiro Vitor Oliveira, natural de Conceição do Araguaia, que veio emprestado pelo Tombense/MG.

O Papão já havia feito o mesmo com os irmãos Harisson e Hadson, com o goleiro Alexandre Fávaro e com o atacante Jheymy.

Vale também a citação do meia Luiz Mário, que havia acabado de subir para o elenco profissional do Remo quando foi vendido para o Mogi Mirim. De todos os citados, Alexandre Favaro foi o caso de maior sucesso e Harisson o mais frustrante.

Dois casos de "turismo" em 2021

No meio dos tantos jogadores importados por Remo e Paysandu, há sempre um ou outro "turista", que chega a jogar e nada produz ou que vai embora sem sequer estrear. Já temos dois casos em 2021. O lateral direito Júnior chegou a trabalhar na pré-temporada do Papão e pediu liberação. O meia Lucas de Sá veio do Joinville para o Remo, mas foi reprovado nos exames médicos e não ganhou contrato.

Júnior e Lucas de Sá engrossam uma lista de "turistas" que aumenta a cada ano. Em 2019, o meia Gustavo Hebling passou nove dias no Remo e foi embora sem estrear. No Paysandu o goleiro Douglas Silva ficou um semestre inteiro e não jogou. Em 2020 foi a vez do lateral Wellison, no Remo.

BAIXINHAS

* Entre os que vieram e voltaram sem estrear, também estão o zagueiro Ednei e os goleiros César Luz e Vitor Prata em temporadas recentes do Leão Azul. O Paysandu teve os casos de Marcelinho Paraíba, Nildo, Sidraílson, Rodrigo Biro, e até do técnico Luis Carlos Ferreira.

* Elson no Castanhal, Jobson no Independente, Vando e Marabá no Águia são paraenses que só jogaram no futebol do Pará depois de fazerem nome lá fora. Desses, só os dois do Águia deram certo na terrinha.

* Copa do Brasil. Classificado de Esportivo/RS x Remo vai enfrentar Guarany de Sobral ou CSA. O Paysandu, se passar pelo Madureira, será adversário do CRB ou do Goianésia. O Castanhal, se superar o Volta Redonda, enfrentará Sport Recife ou Juazeirense/BA.

* Centroavante Edson Cariús está em Belém, mas ainda não teve contratação oficialmente anunciada. O Papão já trouxe onze atletas, incluindo Júnior que já foi embora. O Leão trouxe dez, incluindo Lucas de Sá, que não ficou, e Gabriel Lima, que acabou de chegar.

* Remo tratando com muita cautela a questão de Felipe Gedoz, para não gerar mais expectativa e evitar que especulações tornem inviável essa tão esperada recontratação. O clube, porém, faz engenharia financeira para ter o meia de volta.

* Coluna dedicada à memória de Fernando Sérgio Castro, mais um amigo que perdemos para a Covid. Homem do futebol, como árbitro e como diretor da FPF. História muito digna também na Polícia Federal.