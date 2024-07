Papão derrotado pelo Novorizontino e por suas limitações; Leão briga com os próprios erros

A força do Novorizontino é inquestionável. Time bem ajustado e com peças decisivas no ataque. Mas também pesaram muito as limitações do Papão, que por ser um time muito físico, sentiu os curtos intervalos entre os últimos três jogos.

A imposição física, muito própria do Papão, não existiu. E o Novorizontino se programou para explorar os espaços nas costas da zaga bicolor e se deu bem. Agora, a grande questão é como os bicolores vão reagir às duas derrotas seguidas, que antecedem o reencontro com o Vila Nova, em Goiânia, segunda-feira, no fechamento da primeira virada do campeonato.

Leão, um time guerreiro que briga com os próprios erros

Faltando quatro rodadas nesta fase, o Remo está no bolo com Londrina, Figueirense, Ypiranga-RS, Tombense e Náutico por três vagas para o G8. Desses, o Ypiranga-RS tem dois jogos a menos. A vida do Leão não está na fácil, mas, pelo menos, a luta é por classificação.

Dos quatro últimos adversários do Remo, Aparecidense e Confiança lutam contra rebaixamento, o Londrina é concorrente direto e o São José, da última rodada, já está rebaixado. A questão não está nesses adversários, mas no próprio Remo, que dá esperança pela garra, mas não transmite confiança pelo futebol. Os erros individuais e coletivos competem com a bravura dos azulinos.

BAIXINHAS

* Quando chegou ao Remo, em maio, cedido pelo Coritiba, Diogo Batista estava sem jogar desde fevereiro. O lateral estreou três dias depois da chegada e logo virou titular. Já tem nove jogos consecutivos. O Coritiba já tratou de fazer novo contrato com DB, já que o vínculo terminaria este ano.

* Edilson, Yeferson Quintana e Lucas Maia são três dos jogadores que o Paysandu está garantindo permanência para 2025. Outros estão em tratativas. Dois que estão ficando difíceis são o volante João Vieira e o atacante Esli Garcia.

* Um comparativo do Fortaleza com outras tradições do norte-nordeste. O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda está no Fortaleza desde maio de 2021. No mesmo período, Sport e Náutico tiveram 15 técnicos, Ceará 14, Vitória 10, Remo 9, Bahia 8, Paysandu 7.

* No Remo: Paulo Bonamigo, Felipe Conceição, Eduardo Batista, Paulo Bonamigo novamente, Gerson Gusmão, Marcelo Cabo, Ricardo Catalá, Gustavo Morínigo e Rodrigo Santana. No Paysandu: Itamar Schülle, Vinícius Eutrópio, Roberto Fonseca, Wilton Bezerra, Márcio Fernandes, Marquinhos Santos, Hélio dos Anjos.

* Janela de transferências vai até 2 de setembro. Jogadores, empresários e clubes estão num "jogo de xadrez", atentos aos movimentos no mercado para a tomada de decisão. A maioria das contratações engatilhadas só deve ser consumada na segunda quinzena de agosto.

* É praticamente certa a entrada de Bruno Silva no time do Remo contra a Aparecidense. Ele trabalhou com Rodrigo Santana no Avaí, em 2020. O técnico azulino vê em Bruno Silva uma liderança que deve contribuir muito na personalidade do time remista. O atleta completa 38 anos no próximo sábado.

* Pará, bi vice-brasileiro A3 no futebol feminino. Em 2023, o Remo perdeu o título em decisão com o Mixto/MT. Em 2024, semana passada, o Paysandu foi superado na decisão com o Vasco da Gama. Como Leão e Papão subiram para a Série A2, vão se enfrentar em 2025 no campeonato brasileiro.