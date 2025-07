Papão, com um homem a menos, um ponto a mais

Novillo foi expulso quando o Paysandu já vencia por 1 x 0. O time bicolor teve um homem a menos em dois terços do jogo, mas foi organizado e valente o bastante para faturar um ponto no empate em 1 x 1. Quando precisou, o Papão contou com alguns milagres do goleiro Gabriel Mesquita para sair novamente da zona do rebaixamento.

O jogo confirmou a consistência do time bicolor, com seu bom serviço de marcação e contra-ataques venenosos, geralmente puxados por Maurício Garcez. Com 19 pontos, o Paysandu é o 16º colocado e vai fechar a primeira virada do campeonato na segunda-feira, em Belém, contra o também ascendente Athletic.

Leão nas etapas de um processo

No encaixe de novos jogadores, o Remo está ganhando enriquecimento técnico, mas sofrendo impacto negativo nos rendimentos físico e tático. Assim, o clube paga o preço da reforma, com cobranças concentradas no técnico Antônio Oliveira. Em meio a esse processo, o time só alivia a pressão com resultados — como no caso de hoje, contra o Avaí — com a estreia de Nathan Santos na lateral direita, a volta de Marrony ao ataque e a presença de Cantillo em melhores condições físicas.

Nessa transição, com novas peças e novas ideias de jogo, os azulinos estão convencidos de que precisam gerar compensações no suor, hoje, pelos três pontos diante do Avaí. A tendência é que o time sofra embaraços durante essa fase por mais quatro ou cinco jogos, até alcançar uma estabilidade competitiva. Enquanto isso, Antônio Oliveira vai “pagando a conta”.

BAIXINHAS

O Remo é o único time da Série B que ainda não teve jogador expulso. É o mais disciplinado do campeonato! Além disso, segue líder no ranking de público, apesar da queda na média de pagantes, agora em 21.722. O Coritiba é o segundo, com 20.044. O Paysandu aparece na quarta posição, com 12.459. (Fonte: Senhor Gol)

Quem vai emplacar ao lado de Cantillo na dupla de volantes do Remo? Caio Vinícius e Nathan Camargo parecem ser os principais candidatos, enquanto Pavani, Luan Martins e Pedro Castro — os três que vinham jogando — parecem estar em plano secundário.

O acerto de passes tem peso fundamental na escolha de Antônio Oliveira. Ele quer, no setor, jogadores capazes de combater, mas também de construir. Isso afeta também o meia Jaderson, que vem perdendo espaço — principalmente agora, com a chegada de Diego Hernandez e o crescimento de Freitas.

Gustavo Barreto, volante, autor de dois gols e uma assistência na Série B, é uma perda a ser sentida pelo Avaí. O atleta está se transferindo para o Kyoto Sanga, do Japão. O jogo de hoje, contra o Remo, é o primeiro do Avaí sem Barreto. Por outro lado, o técnico Jair Ventura ganha o atacante Guilherme Santos, ex-Botafogo-PB.

Remo 7 x 1 Avaí, em setembro de 1999, no Baenão. Ney Sorvetão fez dois gols. Guga, Neto Paulista, Anderson, Balão e Júlio Cesar completaram a goleada. Marcelo Gaúcho descontou. Time remista: Marco Aurélio; Márcio, Augusto, Ney, Anderson; Leandro, Roberto Ramos (Vander), Luis Carlos, Júlio Cesar; Neto Paulista (Balão) e Guga (Scott). Técnico: Serginho Chulapa.

O Athletic, adversário do Paysandu na próxima segunda-feira, em Belém, tem 76% de aproveitamento na Série B desde a chegada do técnico português Rui Duarte. Em sete jogos, são cinco vitórias, um empate e uma derrota. Três dessas vitórias foram fora de casa — contra Goiás, América e Ferroviária.

O uruguaio Diego Hernandez mostrou autoconfiança ao aceitar a camisa 33 do Remo, mesmo ciente do simbolismo do número que fez Eduardo Ramos e Felipe Vizeu "pipocarem". Diego será preparado para estrear contra o Goiás, na terça, ou contra a Ferroviária, na sexta-feira.