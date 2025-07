Um pesadelo que está virando sonho

O Goiás lidera a Série B com 70,5% de aproveitamento, ao conquistar 36 dos 51 pontos possíveis. O Paysandu é o 16° colocado, com 18 pontos (35,2%), mas, sob o comando de Claudinei Oliveira (quatro vitórias e dois empates), supera o líder, com 77,7% de aproveitamento. Assim, o pesadelo vai virando sonho para os bicolores.

Nenhuma contratação de impacto, nenhum fato empolgante — a não ser um trabalho árduo, muito bem dirigido por Claudinei Oliveira, com efeito absolutamente surpreendente. Milagre? Não. Trabalho! O Papão, ridicularizado nas onze primeiras rodadas, agora é admirado, aplaudido, festejado. Saiu do estado de desgraça para o estado de graça com muito esforço e esmero dos seus profissionais. Isso é futebol!

Fora da zona de rebaixamento, o Papão vai cheio de moral e perspectivas para o confronto com o Amazonas, amanhã, em Manaus.

Remo, o time da contradição

O Leão Azul está entre os principais times do campeonato, mas com a torcida insatisfeita. É um time em reforma, com sucessivas estreias, alguns jogadores com desempenho físico abaixo do ideal e torcedores estressados com o técnico Antônio Oliveira. O Remo vive uma transição mal compreendida e sofre cobranças pertinentes, que podem ser benéficas.

A campanha do Leão Azul é um sucesso, mas o desconforto faz parte do processo de reconstrução. O que falta é o time responder com progressos que não vêm sendo notados. O jogo desta quinta-feira, contra o Avaí, mistura a desconfiança com a esperança dos azulinos por uma atuação convincente — e uma vitória providencial.

BAIXINHAS

Kayky Almeida está nos seus primeiros jogos como profissional, vivendo uma adaptação fisiológica. Por isso, as câimbras — que também afetam Camutanga, um jogador em recomeço após longo período sem atuar. Marcelinho está inseguro por causa das dores no peito que lhe renderam medo de morrer em campo. A hipótese foi descartada, mas parece que o atleta ainda não superou o susto.

Victor Cantillo passa por adaptação ao clima amazônico e ainda não tem resistência para atuar os 90 minutos. Marrony é outro atleta em processo de recomeço. Matheus Davó está em um programa de desenvolvimento físico. Régis tem limitações que o impedem de jogar uma partida inteira. Isso tudo faz do Remo um time em transição, com larga margem de crescimento.

Paysandu, time de operários! Claudinei Oliveira construiu no Papão a mentalidade da força coletiva, da cumplicidade, da superação e da fidelidade. Forjado no sofrimento, o time bicolor esbanja personalidade e perspectivas.

Diogo Oliveira, 1,94 m, três gols pelo Papão — todos de cabeça. No Re-Pa, ele se abaixou para finalizar. Nos dois que marcou contra o Coritiba, cumpriu muito bem o seu papel na jogada ensaiada em cruzamentos de Reverson. Mostrou uma arma poderosa do Papão no jogo aéreo.

Diego Hernández já treina no Remo. O meia ofensivo uruguaio, cedido pelo Botafogo, vem do Everton, do Chile. Certamente, assim como Cantillo, Hernández também vai precisar de um tempo para se adaptar ao calor úmido da região.

Com virose, Janderson será desfalque do Remo contra o Avaí. O atacante não vem jogando bem e, provavelmente, seria barrado mesmo que não estivesse sob cuidados médicos. O lado direito do Leão Azul poderá ter Nathan Santos e Marrony. Pelo menos, no treino, foi assim.

O Águia clareou a reta final da fase na Série D. Se vencer o eliminado GAS, em Roraima, estará classificado. Se empatar, terá que secar o Trem, que vai visitar o Manaus, e o Independente, que vai receber o Manauara. A Tuna está classificada e vai apenas cumprir tabela contra o lanterna Humaitá.