O que tornou o Fortaleza tão diferente de Remo e Paysandu?

Entre Maurício Ettinger, Felipe Fernandes e Sérgio Solano, associados nada exigentes elegem hoje o presidente do Paysandu para 2023/2024. Pelo menos, os eleitores não exigiram compromissos formais dos candidatos, e tudo o que está prometido será facilmente esquecido, como sempre.

O presidente eleito vai compor a diretoria distribuindo cargos entre apoiadores, nem todos capacitados. Sempre foi assim, tanto no Paysandu como no Remo e demais clubes paraenses. Também era assim no Fortaleza, que hoje é um clube referência em gestão. Era! A transformação foi absoluta. No tricolor cearense o presidente também é eleito pelos associados, inclusive pelos sócios torcedores, mas faz escolhas técnicas para a diretoria, por competência, e todos são remunerados, com obrigação de dedicação exclusiva.

O Fortaleza funciona profissionalmente em todos os níveis e tem uma mentalidade voltada para conquistas em campo e lucro nas finanças. É um clube modelo, que há cinco anos estava na Série C, como Remo e Paysandu, e agora disputa Copa Libertadores. É um clube que se libertou da mentalidade retrógrada que ainda prevale na dupla Re-Pa.

Pelé, tão longe e tão dentro da Copa

Distante do Catar como se fosse um súdito, Pelé é revenciado como um rei no ambiente da Copa do Mundo, enquanto passa por tratamento médico num hospital em São Paulo. Vendo a Copa pela televisão, o rei Pelé vai recebendo força para a recuperação.

Homenagens sempre foram rotina na vida de Edson Arantes do Nascimento. Desta vez, com mais relevância. Afinal, é o mundo da bola unido numa Copa pela ansiedade por ver sua majestade de pé. Que Deus queira assim! Saúde para o rei!

BAIXINHAS

* Do atual presidente do Fortaleza, Marcelo Paz: "Eu gosto de trabalhar com pessoas melhores do que eu. O meu diretor de marketing é muito melhor do que eu em marketing, o meu diretor jurídico entende muito mais... Os meus treinadores entendem de futebol muito mais do que eu. E quando você contrata alguém melhor do que você, não é pra você dizer o que ela tem que fazer, é ele que vai dizer o que você vai fazer".

* Alguém já ouviu algo semelhante de algum gestor do Papão ou do Leão? É importante comparar e refletir para entender o abismo que se criou em curto prazo entre o Fortaleza e os nossos principais clubes. E para seguir o modelo inspirador do tricolor cearense tem que haver despojamento de vaidade, rompimento com mentalidade amadora e muito compromisso com as causas do clube. Quem se habilita?

* Das 4 da tarde às 9 da noite, hoje, bicolores irão às urnas. O presidente eleito tomará posse em janeiro. Se Maurício Ettinger for reeleito, o que parece provável, segue o fluxo como está. Se a oposição vencer, haverá um período de transição com adaptação a mudanças.

* Zagueiro Diego Guerra completa o pacote de contratações do Remo. Ele estava em campo no último do Leão Azul, em agosto, mas com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto. Foi titular na campanha do acesso do time paulista.

* De férias, em Magalhães Barata, o atacante Rony, do Palmeiras, está encantando os conterrâneos com a sua simplicidade. O atleta está revivendo a rotina de brincadeiras, futvôvel e batepapo com os amigos de infância e adolescência.

* Executivo Thiago Gasparino vivenciando o Remo por dentro desde ontem. Ele chegou a Belém na segunda-feira, mas já trabalhava à distância nas últimas contratações. Hoje vai ser formalmente apresentado em entrevista coletiva.