Nicolas e Gabriel Barbosa, a nova dupla bicolor?

Nicolas está há dez jogos sem fazer gol, mas não deixou de ser importante no time bicolor, pelas funções que cumpre. Com a entrada de Gabriel Barbosa, que é homem de área, Nicolas ganha mais movimentação e participa mais do jogo. São dois atacantes cujas características se completam. Eles já vêm dando certo juntos e devem ser efetivados como nova dupla de ataque do Papão.

Por enquanto, está sobrando em Gabriel Barbosa a confiança que falta em Nicolas, pela má fase que atravessa. Até nisso, um completa o outro. Mas é o tempo que vai dizer se Gabriel Barbosa está mesmo decolando ou apenas vivendo um momento mágico. De qualquer forma, ele atenua as cobranças em cima de Nicolas por gols.

Vida mais difícil para Vinícius

A vida vai ficar um pouco mais difícil para Vinícius, goleiro do Remo. A chegada do campeonato brasileiro, além da Copa do Brasil, implica em viagens frequentes e embaraçosas para quem é vereador de Belém. Mas Vinícius tem um atenuante, trazido pela pandemia. A possibilidade de participar das sessões à distância, como tem sido comum para vários vereadores da CMB.

Dupla jornada tão intensa é um desafio que Vinícius vem encarando com grande dedicação, tendo que trabalhar em horários alternativos. O ídolo azulino já percebeu que qualquer falha será atribuída ao fato de ser um goleiro vereador. Já passou por isso. Então, o jeito é treinar como nunca para evitar os vacilos.

BAIXINHAS

*Vinícius Eutrópio, que está pela primeira vez no futebol paraense, é o 63° técnico do Paysandu neste século. Média, portanto, de três por ano - mesma do Remo, que tem em Paulo Bonamigo o 61° dessas duas primeiras décadas do século.

*Ao conquistar o Parazão 2021, o Paysandu desempatou a contagem geral de títulos, que estava 57 x 57. Agora, 58 x 57 para o Papão, cuja galeria é bem mais rica, com 49 estaduais, três nacionais (Copa dos Campeões e duas Series B), três regionais e três internacionais. O Leão tem 46 estaduais, sete regionais, um nacional e três internacionais.

*É importante esclarecer que esses são os títulos que os próprios clubes registram em suas galerias. Sobre os títulos internacionais, o Papão conquistou três torneios Pará/Suriname e o Leão conquistou dois Pará/Suriname e o torneio de Caracas, chamado de Mundialito, em 1950.

*Tombense, adversário do Paysandu no sábado, foi quarto colocado do Campeonato Mineiro. Rafael Guanases é um técnico recente no clube. No último fim de semana o Tombense fez amistoso e perdeu para o Americano/RJ por 3 x 2. O artilheiro Daniel Amorim, ex-Paysandu, deixou o Tombense e já está no Vasco.

*CRB, adversário do Remo no sábado, é recordista na Série B com 31 participações. O Remo tem 22. O time alagoano está sob efeito da chegada no técnico Allan Aal. O zagueiro Diego Ivo, ex-Paysandu, não vai enfrentar o Remo. Está lesionado.

*O Remo, que já havia apontado em Paulinho Curuá, destaque do Tapajós, aposta em mais um volante. Agora é Artur, destaque da Tuna. O Paysandu, por sua vez, apostou no centroavante Danrlei, ex-Independente, restando expectativa pelo zagueiro Dedé, que chegou a negociar também com o Castanhal.

*Júnior Amorim, técnico vice-campeão maranhense, com bom trabalho no Moto Club, chama atenção para garotos que ele lançou e que já são alvos de empresários: volantes Vitão e João Vitor, atacantes Negueba e Felipe Cruz. Júnior Amorim não é mais técnico do Moto.