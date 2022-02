Não foi com o mesmo brilho, mas o Papão faturou os três pontos

Se Ricardinho é o símbolo do time bicolor, isso valeu ontem numa noite sem o mesmo brilho das jornadas anteriores. Ele fez o segundo gol, mas não repetiu o nível das atuações que teve contra Bragantino e Tuna, e o time sentiu. Ao faturar os três pontos, o Papão manteve os 100% de aproveitamento (um jogo a menos) e segue em alta no campeonato.

Como se esperava, o Caeté foi um adversário enjoado. Dificultou a vida do Papão e poderia ter melhor sorte no jogo. Prevaleceram a garra, a superioridade e a objetividade do time bicolor. Como costuma dizer o técnico Márcio Fernandes, a vitória sempre eleva a confiança de todos no trabalho. Assim sendo, crédito pra ele como comandante.

Para o Leão, é o jogo da afirmação

Na atuação vitoriosa contra o Itupiranga, o Remo conseguiu silenciar os torcedores mais críticos e revoltados pelo mau desempenho nas duas primeiras partidas. Acendeu-se a esperança dos azulinos! O time mostrou evolução e hoje está desafiado a confirmar, diante do Tapajós.

O jogo tende a ser difícil. O Tapajós é um time muito aplicado na marcação, vai oferecer resistência e tem o seu veneno nos contra-ataques. A movimentação coordenada dos remistas pelos lados do campo, que funcionou bem contra o Itupiranga, será novamente explorada. É uma das características que Paulo Bonamigo está desenvolvendo no time, sempre tendo Felipe Gedoz como figura central nas conexões.

BAIXINHAS

* Vinícius pode chegar hoje aos 700 minutos sem tomar e superar no domingo, contra a Tuna, a marca de Vitor Souza. Ano passado o então goleiro do Paysandu alcançou 763 minutos. A marca recorde no Pará é de Emerson, do Paysandu/2016, com 1.081 minutos sem ser vazado, em plena Série B.

* Meia Tárcio, do Tapajós, é filho de Tarcísio, meia-atacante que fez sucesso no Remo nos anos 90. Outro filho de ex-jogador neste campeonato é João Carlos, zagueiro da Tuna. Ele é filho do ex-bicolor Vânderson e neto de Carlinhos, lateral do Izabelense nos anos 80.

* A semana já estava marcada na Curuzu pelas lesões de Christian e Dioguinho. No jogo de ontem, lesões preocupantes de Henan e Bileu. Menos mal que Thiago Coelho, o primeiro bicolor a se lesionar na temporada, já está plenamente recuperado.

* Quarta rodada do Parazão tirou o emprego do técnico Cacaio. O Castanhal já não vinha tendo bom desempenho. A derrota para o Itupiranga (2 x 1, ontem) tornou insustentável a situação de Cacaio no Japiim.

* Paulinho Rabiola, atacante do Remo nos anos 70/80, está vivendo um drama com problemas de saúde. Nos últimos dias ganhou assistência de outros ex-jogadores, mobilizados por Agnaldo e William. Quem se dispuser a ajudar com dinheiro, pode utilizar o Pix 91992510277, de Cliene Cocorro Sena Rodrigues, sob responsabilidade de Agnaldo, "Seu Boneco".

* Coluna dedicada à memória de Tata (Mário Felipe Perez), técnico do Paysandu e do Remo nos anos 90, falecido ontem em São Paulo.