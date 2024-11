Márcio Fernandes em boa fase no Paysandu; Pavani se adaptou ao Remo

Com o percentual de Márcio Fernandes, Papão seria o 6° da Série B

Márcio Fernandes comandou o Paysandu em 10 jogos nesta Série B, conquistando cinco vitórias, um empate e quatro derrotas. Isso resulta em 16 pontos dos 30 disputados, um aproveitamento de 53,3%. Esse percentual é o mesmo do Goiás, atual 6° colocado no campeonato. Hélio dos Anjos deixou o clube na 25ª rodada com 27 pontos e 36% de aproveitamento.

O Papão cresceu sob o comando de Márcio Fernandes devido a uma melhor organização tática. O time, pragmático dentro de suas limitações, mostrou-se bem posicionado, equilibrado, sem correria e confiante. Não parece coincidência que esse crescimento tenha ocorrido quando o clube quitou pendências financeiras, após receber R$ 600 mil do Banpará.

Pavani, um caso de adaptação

De unanimidade contrária a unanimidade favorável. Giovanni Pavani transformou sua trajetória no Remo ao se adaptar ao estilo guerreiro exigido pela torcida.

Sob os comandos de Ricardo Catalá e Gustavo Morínigo, Pavani era um meia lento, que esperava a bola no pé — figura irritante! No entanto, com Rodrigo Santana, ele passou a atuar como volante, imprimindo alta intensidade, e se tornou uma referência técnica. Outro Pavani. Figura empolgante! Ele disputou 24 jogos e marcou três gols na campanha do acesso. Paulista, Pavani completará 28 anos no próximo dia 22 e estará no elenco azulino em 2025.

BAIXINHAS

Falta exatamente um mês para as eleições da Tuna. A disputa pela presidência será entre Miltoniel Santos (situação) e Luiz Gonzaga (oposição). No Paysandu, o presidente eleito Roger Aguilera inclui a ampliação da Curuzu entre suas promessas de gestão.

O Remo retoma as atividades no dia 4 de dezembro, com etapas básicas da pré-temporada. A ida a Barcarena foi descartada; a comissão técnica optou por permanecer em Belém, hospedando-se em um hotel e utilizando o Baenão e o NASF (Núcleo Azulino de Saúde e Performance).

O técnico Rodrigo Santana planeja cinco amistosos na pré-temporada do Leão Azul, que contará apenas com remanescentes e contratados fora das Séries A e B até janeiro, quando o elenco estará completo.

Lucas Maia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, desfalcará o Paysandu na próxima segunda-feira. O substituto será Carlão ou Quintana. Tanto Lucas Maia quanto Quintana já têm contrato garantido para 2025.

Marcelo Cabo, que salvou o Floresta do rebaixamento à Série D, agora enfrenta dificuldades no Brusque. O técnico, que comandou o Remo em 2023, vai dirigir o Brusque no último treino antes de enfrentar o Papão.

O Brusque, adversário do Papão, é fruto da fusão entre o Clube Esportivo Paysandu de Brusque e o rival Carlos Renaux, realizada em 1984 e desfeita 15 anos depois. Desde então, o Brusque alcançou maior projeção do que os clubes que o originaram.

São Paulo x Tuna jogam hoje, às 16h30, em São Paulo. Após o empate por 1 a 1 em Belém, quem vencer enfrentará o Bahia na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. O Bahia eliminou o Goiás.