Leão, um visitante pragmático

Pragmático, no seu futebol de resultado. Esse é o Remo visitante de Antônio Oliveira, com três vitórias e três empates nos jogos que fez como visitante. Um time que não joga para encantar nem para envolver, mas para resistir e reagir. Assim conquistou 12 dos 18 pontos disputados longe de Belém. 66,3% de aproveitamento! Em casa, porém, apenas 6 pontos em 21 disputados. 28,5%.

Como o time teve boa performance contra o Criciúma, apesar da derrota, dá para acreditar em evolução, principalmente no serviço defensivo, para jogos em Belém. O fato de não ter sido vulnerável já foi animador. O próximo jogo em casa (Baenão) será dia 20, contra o Atlético Goianiense. Antes, no próximo sábado, o visitante encardido vai encarar o Vila Nova em Goiânia, com a obstinação de se manter à porta do G4 e, quem sabe (!), melhorar o ambiente do contestado técnico Antônio Oliveira junto à torcida.

Resignação ou crença?

Jogar a toalha e se resignar seria um ato de covardia. Manter a crença e a luta contra o rebaixamento é uma questão de dignidade. O Paysandu faz mudanças à base de remendos para entrar em novo ciclo na Série B, mas já na cota do milagre.

Planejamento mal feito (muito criticado na época por este colunista), política de contratações com mais oba oba do que critérios, graves embaraços do Transfer Ban (punição da Fifa que trancou a legalização de novos atletas)... No seu drama, o Paysandu colhe o que plantou. Por mais improvável que seja, ainda há como salvar a lavoura e evitar maiores prejuízos futuros. Vejamos!

BAIXINHAS

* Cantillo vai reaparecer no time do Remo de forma providencial. É que Caio Vinícius está suspenso por cartões amarelos. O colombiano não é tão combativo quando CV, mas é mais construtivo e torna as ações do time mais verticais. Cantillo desfalcou o Leão nos últimos quatro jogos por uma lesão muscular.

* Fidelidade e eficácia tática elevaram o moral do paraguaio Nico Ferreira. Contra o Amazonas ele saiu-se muito bem na linha avançada de marcação pelo lado direito e deu duas assistências, no segundo gol de Pedro Rocha e no gol de Marrony. Tecnicamente, Nico Ferreira tem sérias limitações. Mas o jogo de Manaus mostrou quanto ele pode compensar com sua entrega física.

* Ao deixar o Paysandu, onde viveu dias de herói, mas saiu frustrado na missão de evitar o rebaixamento, Claudinei Oliveira vai ter que assistir pela televisão a reta final da Série C com o Londrina disputando acesso. Claudinei largou o Londrina pelo Papão numa decisão arrojada e só ganhou motivos para se arrepender.

* No caso específico de Rossi, ficou claro que Claudinei tinha razão ao protelar a volta do atacante. Rossi reapareceu produzindo muito abaixo do seu potencial, desconectado do plano de jogo. Ao contrário, Edinho surpreendeu positivamente no recomeço, apesar da falta de ritmo, depois de um ano sem jogar.

* Seria precipitado tirar conclusões sobre João Pedro, mas o português causou boa impressão. Pelo que produziu em Manaus, pareceu ser um atacante inteligente, que dá alternativas a quem se aproxima e busca progressão. Pode ser um pivô tático, um facilitador de jogadas. Mas, por enquanto, isso é só a primeira impressão.

* Atividades do Paysandu conduzidas pelos técnicos interinos Sandro Forner e Ignácio Neto, até a chegada do novo comandante. Assim o Papão se prepara para receber o America Mineiro. Leandro Vilela é desfalque. O rei dos cartões vai cumprir a quarta suspensão no campeonato.

* Fim de semana com boas notícias sobre estádios. A Prefeitura de Castanhal mostrou as obras do Modelão e anunciou reinauguração para 28 de Janeiro, data do aniversário do município. A Prefeitura de Bragança apresentou o projeto de um complexo esportivo para a cidade, inclusive com estadio de 20 mil lugares. Previsão de entrega para o final de 2027.