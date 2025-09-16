Leão, um time que pontua desapontando

Na "era" Antônio Oliveira, o Remo tem 62% de aproveitamento como visitante. Com esse percentual no geral seria líder da Série B. Em Belém, o Remo do técnico português tem apenas 28,5%. Com esse percentual no geral seria o penúltimo colocado. Dentro ou fora, o Remo de Antônio Oliveira pontua desapontando no desempenho. E assim mantém-se candidato ao acesso, passando esperança sem gerar confiança.

No empate com o Vila Nova, um alento. O time melhorou claramente quando passou a jogar no 3-4-3, nos últimos 20 minutos. Oliveira pode ter constatado uma alternativa para dar conexão ao time. Pelo menos em Goiânia o time, no novo sistema, melhorou a execução de passes e deu discretos sinais de encaixe. Quem sabe...!?

Sorte tem limite

O Paysandu deu a sorte de uma virada com Hélio dos Anjos em 2023. Não só escapou de um iminente rebaixamento, mas subiu de Série. Ano passado, deu a sorte de uma nova virada e, com Márcio Fernandes, evitou um rebaixamento que estava desenhado. Este ano, mais um drama, mais preces por milagre. Que a sorte esteja com o Papão mais uma vez! Mas sem esquecer que sorte tem limite.

Erros básicos cometidos em 2023 foram repetidos em 2024 e agravados em 2025. As lições foram em vão. Um clube que não aprende com os próprios erros e sustos, está ou não está pedindo castigo? A torcida, porém, não merece ser castigada. Muito pelo contrário...!

BAIXINHAS

* Cinco rodadas da Série B nos separam do segundo Re-Pa, dias depois do Círio. Até lá, o Remo vai enfrentar o Atlético Goianiense em Belém, no próximo sábado, o Volta Redonda no RJ, o CRB em Belém, o Operário no PR e o Athletico Paranaense em Belém.

* O Paysandu vai visitar o Goiás no próximo sábado. Depois vai receber o Novorizontino, visitar o Criciúma, receber o Cuiabá e visitar o Botafogo/SP. Por preferência de Márcio Fernandes, os próximos jogos em Belém serão na Curuzu.

* Nos 26 jogos da Série B o Remo acionou 41 jogadores, dos quais 11 já foram embora. E ainda não estrearam os zagueiros Cristian Tassano e Kawan, o lateral Jorge, os meias Panagiotis Tachtsidis e Yago Ferreira. A estreia mais recente foi do meia Nathan Pescador, que teve atuação razoável contra o Vila Nova.

* Com apenas 21 gols (0,8 por jogo), o Paysandu tem a segunda pior artilharia da Série B, acima somente do Volta Redonda, que tem 16. Diogo Oliveira, que chegou na janela de junho, é o principal artilheiro do Papão com seis gols em 14 jogos.

* Goiás desfalcado de sete jogadores por suspensão: Anselmo Ramon, Marcão e Benítez foram expulsos do jogo contra o Coritiba. Thiago Rodrigues, Lucas Lovat, Gonzalo Freitas e Wellington Rato receberam o terceiro cartão amarelo. O venezuelano Esli Garcia deve enfrentar o Papão pela primeira vez.

* Jogo contra o Vila Nova mostrou a importância de Caio Vinícius para o sistema defensivo do Remo, tanto no jogo aéreo como rasteiro. A ausência dele foi um transtorno. O substituto Luan Martins foi mal e Nathan Camargo, de quem se espera muito, entrou para também sair devendo.

* Ao completar nove jogos sem vencer (cinco derrotas e quatro empates), o Paysandu se aproxima da sua própria marca negativa das 11 primeiras rodadas. A última vitória foi a goleada sobre o Coritiba (5 x 2) em Curitiba, dia 19 de julho.