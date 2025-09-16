Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Colunas chevron right Carlos Ferreira chevron right

CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

Leão, um time que pontua desapontando

Carlos Ferreira

Na "era" Antônio Oliveira, o Remo tem 62% de aproveitamento como visitante. Com esse percentual no geral seria líder da Série B. Em Belém, o Remo do técnico português tem apenas 28,5%. Com esse percentual no geral seria o penúltimo colocado. Dentro ou fora, o Remo de Antônio Oliveira pontua desapontando no desempenho. E assim mantém-se candidato ao acesso, passando esperança sem gerar confiança.

No empate com o Vila Nova, um alento. O time melhorou claramente quando passou a jogar no 3-4-3, nos últimos 20 minutos. Oliveira pode ter constatado uma alternativa para dar conexão ao time. Pelo menos em Goiânia o time, no novo sistema, melhorou a execução de passes e deu discretos sinais de encaixe. Quem sabe...!?

Sorte tem limite

O Paysandu deu a sorte de uma virada com Hélio dos Anjos em 2023. Não só escapou de um iminente rebaixamento, mas subiu de Série. Ano passado, deu a sorte de uma nova virada e, com Márcio Fernandes, evitou um rebaixamento que estava desenhado. Este ano, mais um drama, mais preces por milagre. Que a sorte esteja com o Papão mais uma vez! Mas sem esquecer que sorte tem limite.

Erros básicos cometidos em 2023 foram repetidos em 2024 e agravados em 2025. As lições foram em vão. Um clube que não aprende com os próprios erros e sustos, está ou não está pedindo castigo? A torcida, porém, não merece ser castigada. Muito pelo contrário...! 

BAIXINHAS

* Cinco rodadas da Série B nos separam do segundo Re-Pa, dias depois do Círio. Até lá, o Remo vai enfrentar o Atlético Goianiense em Belém, no próximo sábado, o Volta Redonda no RJ, o CRB em Belém, o Operário no PR e o Athletico Paranaense em Belém. 

* O Paysandu vai visitar o Goiás no próximo sábado. Depois vai receber o Novorizontino, visitar o Criciúma, receber o Cuiabá e visitar o Botafogo/SP. Por preferência de Márcio Fernandes, os próximos jogos em Belém serão na Curuzu. 

* Nos 26 jogos da Série B o Remo acionou 41 jogadores, dos quais 11 já foram embora. E ainda não estrearam os zagueiros Cristian Tassano e Kawan, o lateral Jorge, os meias Panagiotis Tachtsidis e Yago Ferreira. A estreia mais recente foi do meia Nathan Pescador, que teve atuação razoável contra o Vila Nova. 

* Com apenas 21 gols (0,8 por jogo), o Paysandu tem a segunda pior artilharia da Série B, acima somente do Volta Redonda, que tem 16. Diogo Oliveira, que chegou na janela de junho, é o principal artilheiro do Papão com seis gols em 14 jogos. 

* Goiás desfalcado de sete jogadores por suspensão: Anselmo Ramon, Marcão e Benítez foram expulsos do jogo contra o Coritiba. Thiago Rodrigues, Lucas Lovat, Gonzalo Freitas e Wellington Rato receberam o terceiro cartão amarelo. O venezuelano Esli Garcia deve enfrentar o Papão pela primeira vez. 

* Jogo contra o Vila Nova mostrou a importância de Caio Vinícius para o sistema defensivo do Remo, tanto no jogo aéreo como rasteiro. A ausência dele foi um transtorno. O substituto Luan Martins foi mal e Nathan Camargo, de quem se espera muito, entrou para também sair devendo.

* Ao completar nove jogos sem vencer (cinco derrotas e quatro empates), o Paysandu se aproxima da sua própria marca negativa das 11 primeiras rodadas. A última vitória foi a goleada sobre o Coritiba (5 x 2) em Curitiba, dia 19 de julho. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

colunas

carlos ferreira

Carlos Ferreira
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA

Futebol

Leão, um time que pontua desapontando

16.09.25 12h08

Carlos Ferreira

O futebol cobra respeito dos mal educados

14.09.25 8h00

Carlos Ferreira

Primeiro desafio é largar a "lanterna"

12.09.25 10h34

Carlos Ferreira

Primeiro que tudo, é preciso acreditar

11.09.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda