Irreverências históricas com o leão de pedra do Baenão

O Baenão completa amanhã 108 da inauguração (15/08/1917), mas a estátua do leão de pedra só chegou em 1972. O episódio mais polêmico com o símbolo remista foi em 2001, quando o bicolor Albertinho colocou a camisa Paysandu na estátua azulina, ao marcar um gol contra a Tuna. Outra irreverência da rivalidade, revelada agora, ocorreu em família.

O ano era 1972. O empresário Hermano Jucá, remista, pediu ao irmão Francisco Jucá, o "Comandante Jucá", fanático torcedor do Paysandu, que trouxesse de Macapá, no navio da Enasa, uma encomenda volumosa e pesada para o engenheiro José Brito. Era o leão de pedra, imediatamente instalado no Baenão. Sem saber do que se tratava, Francisco Jucá fez, sem saber, um favor que jamais faria se soubesse. E ficou furioso ao descobrir para que foi usado pelo irmão.

História contada ao colunista por Fernando Nascimento, superintendente da TV Liberal, que ouviu relatos dos dois personagens.

Um jogo para os contra-ataques do Papão

O que o Paysandu tem de melhor é o contra-ataque, principalmente ao acionar Maurício Garcez. Muito bem marcado, esse atleta foi anulado pelo Vila Nova. Mas a Chapecoense vai atacar e dará espaço à velocidade de Garcez, como dos demais atacantes bicolores. Aí reside a maior possibilidade de êxito do Papão, desde que o sistema defensivo suporte o ímpeto do time catarinense.

Não por acaso, a última vitória do Papão (sobre o Coritiba) foi como visitante. O time rende melhor quando faz o futebol reativo. Se o Papão joga para se reabilitar, a Chape joga para confirmar a ótima fase. O time está em estado de graça. Não perde há sete rodadas e defende sua posição no G4.

BAIXINHAS

* O Papão pontuou nos últimos quatro jogos que fez longe de Belém: venceu o Coritiba em Curitiba e empatou com Amazonas em Manaus, com o Avaí em Florianópolis e com o Athletico Paranaense em Curitiba. É, portanto, um visitante com autoridade.

* Matheus Peixoto, que está voltando do Japão, e o uruguaio Gonzalo Mastriani, que está no Botafogo/RJ, são dois alvos do Remo na busca de um artilheiro. Não se descarta a possibilidade de virem os dois. É o Leão Azul se arrojando para ter um time reforçado na reta decisiva da Série B.

* Léo Gamalho, 39 ano, atacante do Botafogo/SP, está a quatro gols de alcançar Zé Carlos, ídolo do CRB, com passagem pelo Remo, recordista na história da Série B com 22 gols. Léo Gamalho completou 18 na vitória do Botafogo sobre o America Mineiro, e vem sedento por mais contra o Leão Azul.

* O Paysandu buscou solução do futuro para resolver o passado e liberar o presente. Verba de 2026 seria antecipada na CBF para pagar débito em torno de R$ 550 mil ao Torreense de Portugal. Mas o patrocinador Banpará está disponibilizando o dinheiro e

livrando o clube do Transfer Ban (punição da FIFA). Finalmente, o clube vai anunciar contratações para reforçar o time na luta por permanência na Série B.

* Antônio Oliveira vai cumprir suspensão por cartões amarelos. O auxiliar imediato Felipe Zílio é quem vai substituir o técnico remista à beira do campo no sábado. O gaúcho Felipe Zílio tem 34 anos e já havia trabalhado com Oliveira no Athletico Paranaense, no Cuiabá e no Corinthians. Os outros três auxiliares do técnico português são Bernardo Franco, Bruno Lazaroni e Diego Favarin.

* Claudinei Oliveira tem no currículo o êxito em missões contra rebaixamento no Santos, no Avaí, no Vila Nova e duas vezes na Chapecoense. Por isso, o técnico do Papão é muito respeitado em Chapecó, onde estará domingo em missão semelhante pelo Paysandu.

* Não haverá venda de ingressos para estacionamento no Mangueirão no sábado. Torcedores do Remo têm que fazer a compra antecipada, nas lojas do clube ou no site habilitado, que está divulgado nas redes sociais do clube. Portões serão abertos três horas antes do jogo. Chegar cedo é a forma de evitar ou minimizar os transtornos.

* O Brasil é o sétimo país na carreira de Cristian Tassano, 29 anos, zagueiro apresentado ontem pelo Remo. Ele é uruguaio com cidadania italiana. Experiência internacional Cristian Tassano tem de sobra. Fica a expectativa pelo futebol dele, tão logo fique pronto para estrear. Por enquanto, está em adaptação e retomada da forma física.