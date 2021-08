Em setembro, fim dos prazos para reforços

Inscrição e legalização de novos atletas no BID da CBF só até setembro. Os prazos terminam dia 10 para a Série D; dia 15 para a Série C, dia 24 para a Série A e dia 30 para a Série B.

O mercado já se agita. É hora de caça aos reforços. O Paysandu, que estava com o pé no freio, ontem anunciou o ex-remista Tcharlles, atacante. Castanhal e Paragominas estão em silêncio. O Remo prometia quatro e agora já encaminha cinco contratações, depois que o ABC (Série D) levou o zagueiro Suéliton. O clube pretende receber dois reforços ainda esta semana.

Insatisfações, ambições, retribuição de favores, melhor vitrine... São diversos os fatores que vão determinar as muitas transferências nas próximas semanas.

Japiim faz campanha recorde: 89% de aproveitamento

Nesta Série D, o Castanhal disputou 36 pontos e conquistou 32. Esses 89% de aproveitamento representam um recorde. Em 2016, o Volta Redonda foi campeão invicto da Série D com 77,7%. O Flamengo festeja até hoje os 79% da campanha de 2019, com o time de Jorge de Jesus.

Obviamente, o Castanhal ainda está no meio do caminho, focado no acesso à Série C. Mas os números têm que ser destacados, totalmente fora da curva. Às vésperas do seu aniversário (94 anos), o Japiim voa soberano na competição nacional. É o primeirão entre os 64 clubes da Série D e causa grande orgulho nos castanhalenses.

BAIXINHAS

* Tcharlles, novo atacante do Paysandu, fez apenas quatro jogos nos últimos seis meses, na Inter de Limeira. Vai precisar da paciência dos bicolores até entrar em forma. No Remo fez 26 jogos e quatro gols em cinco meses.

* Floresta vem a Belém sob comando do ex-remista Leston Júnior, que está no clube cearense há um ano e meio. Nesse período o Paysandu foi comandado por Hélio dos Anjos, Matheus Costa, João Brigatti, Itamar Shulle, Vinícius Eutrópio e Roberto Fonseca.

* Brasil de Pelotas, próximo adversário do Remo, está em gravíssima crise. Três meses de salário pendentes, pressão da torcida, troca de dirigentes e a "lanterna" da Série B, com apenas duas vitórias em 20 jogos.

* Lembrado no Sport Recife, o técnico azulino Felipe Conceição está também no radar de clubes do interior paulista para o Paulistão. Como está construindo o nome no mercado, fazendo sucesso no Leão, não deve ter grande interesse em trocar de clube agora.

* Gabriel Barbosa, herói do Paysandu na conquista do título estadual, tem seis jogos e dois gols e uma assistência no campeonato sul-coreano pelo Seoul. Ele ainda não é titular, mas vem subindo de cotação a cada jogo.

* Eduardo Ramos, sete jogos nesta Série C pelo Ituano, seria adversário do Papão na próxima fase, pelas posições atuais. No dia 24 de setembro, Eduardo Ramos e dois sócios vão inaugurar uma boate top na Mário Covas. Mais um importado do futebol que cria raízes em Belém.