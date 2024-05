Copa Verde, vai adoçar ou vai salgar?

Seguramente, a conquista do título da Copa Verde adoçaria a vida dos bicolores nesse jejum de oito jogos sem vitória e 17ª posição na Série B, além do topo no ranking das expulsões. Seria um título revigorante! A decisão (Paysandu x Vila Nova) começa hoje em Belém e termina na próxima quarta, em Goiânia. Entre os dois jogos finais da CV, o Papão enfrenta o Guarani em Campinas no próximo sábado. Agora é adoçar ou salgar de vez!

Hoje, com a Curuzu lotada, clima próprio de decisão, o Papão está plenamente mobilizado para impor as suas forças, quebrar o jejum e se colocar em vantagem nessa disputa com o Vila Nova, que é time do mesmo nível, com problemas e soluções semelhantes. O jogo e as circunstâncias têm muito a ver com o típico “vamos lá” de Hélio dos Anjos.

Respostas que o Leão precisa dar

Na interinidade de Agnaldo de Jesus e Mário Henrique, o efeito tático esperado é de aproximação dos setores e das peças para menos lançamentos e melhor troca de passes. Não é possível que esse time não seja capaz de atacar em jogo construído.

Outra resposta que o Leão precisa dar é de ambição por vitória, com mais ousadia. O jogo contra o Náutico vai exigir muito da personalidade que está faltando. Agnaldo seria inspiração perfeita para isso tudo. Uma história que o time deveria conhecer para saber o que é alma de Leão.

BAIXINHAS

* Dos 29 jogadores contratados pelo Remo para esta temporada, só três podem ser considerados de sucesso: Marcelo Rangel, Thalys (gravemente lesionado) e Jaderson. Oito já foram embora e outros podem sair. Péssimo saldo para o trabalho do analista de mercado Rafael Silva, que o Remo foi buscar no Fortaleza, e do analista de desempenho Caíque Silva.

* O Remo, na Série C, tem um elenco mais caro que alguns clubes da Série B. E o investimento está aumentando em novas contratações, já na gastança do desespero. Pelo planejamento e primeiras decisões, o Leão Azul parecia fadado a dar muito certo no futebol este ano. Pelo menos até agora, porém, o time é frustrante.

* O Paysandu teve uma sequência de sete empates em 2002, sob comando de Hélio dos Anjos: Nacional/AM (0 x 0), Remo (1 x 1), Náutico (0 x 0), Náutico (2 x 2), Bragantino (1 x 1), Bragantino (1 x 1), Remo (0 x 0). Fonte: Jorginho Neves. Aquele jejum de vitórias com Hélio dos Anjos já foi igualado e pode ser superado hoje, se o Papão não vencer o Vila Nova. Na sequência atual, cinco empates e duas derrotas.

* Volante Geovane, que ano passado fez 28 jogos pelo Paysandu, cedido pelo Ceará, é um dos 12 jogadores que chegaram ao Vila Nova depois do fechamento de inscrições na Copa Verde. Este ano ele fez 10 jogos pelo Santo André/SP e está com seis no Vila Nova. No Paysandu, chegaram fora de prazo Iago Hass, Léo Pereira, Yeferson Quintana, Pedro Romano, Wesley Fraga, Crystopher e Gabriel Santos.

* Paysandu em fase de altos prêmios. Título da Copa Verde, se vier, engorda as contas bancárias. Pelos valores de 2023, o título da CV vai valer R$ 3.750.000,00 na soma das cotas das três primeiras fases da Copa do Brasil, mais a bilheteria do jogo em casa.

* O Águia chegou a um faturamento de R$ 4,8 milhões, este ano, entre cotas e bilheteria. Hoje o clube marabaense se despede da Copa do Brasil enfrentando o São Paulo no Morumbis.

* Coluna dedicada à memória do jornalista Orlando Henriques, amigo que orientou nos primeiros passos nesta profissão. Luz à sua alma!