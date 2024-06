Papão derrotado em noite de 'feijão com arroz'

O Paysandu até deu impressão de que resistiria ao ímpeto do Sport Recife, mas acabou perdendo por 1 x 0, ontem à noite, em Pernambuco. Como ninguém da Z4 pontuou, o time bicolor segue na 16⁠ª posição, mas o Botafogo/SP (17°) tem um jogo a menos. E no sábado o Papão vai enfrentar o Ituano (18°) em Itu.

Apesar do desconforto na tabela, o time bicolor ainda usufrui do crédito conquistado junto à torcida com o título da Copa Verde. A atuação discreta no jogo de ontem alimentou, porém, a apreensão pelo risco da volta à zona do rebaixamento. Diante do Sport, o Papão teve uma noite de "feijão com arroz", com pouco tempero e baixo incômodo ao adversário.

Um time sem direito a conforto

Em 28 jogos na temporada, o Remo só teve conforto no 1° (5 x 0 no Canaã) e no 11° (3 x 0 no Santa Rosa). No mais, jogos difíceis, jogos dramáticos, jogos frustrantes. O Remo de 2024 parece não ter direito a conforto.

A derrota para o São Bernardo foi dolorosa porque o time fez por merecer melhor sorte. Mas justamente isso indica que o time vai seguir evoluindo, o que rende esperança de luta por classificação, embora a pontuação atual seja mais para luta contra rebaixamento.

Seja qual for o futuro do Leão Azul nesta Série C, será com muita "ralação". Hoje cabe dizer que tudo é possível. Acreditar ou não é escolha de cada um.

BAIXINHAS

* Empresa que intermediou a contratação de Gustavo Morínigo pelo Remo ameaça cobrar comissão na Justiça. Consultado, o clube esclareceu que o pagamento de comissões será programado depois que forem pagas as parcelas negociadas com o técnico e jogadores dispensados.

* Vandick ou Lecheva, quem tem a mais rica galeria de troféus no Paysandu? Vandick tem títulos importantes como atleta, como presidente, diretor de futebol, coordenador e executivo de futebol. Lecheva, como atleta, técnico, auxiliar-técnico, coordenador e gerente de futebol.

* Jogaram e conquistaram juntos os mesmo títulos como atletas. A maior diferença entre eles, depois, é que Vandick chegou à presidência, mas não foi técnico. Lecheva foi técnico, mas nem foi cogitado para a presidência.

* Outros dois vitoriosos históricos do Papão: Rogerinho, singular pelos dois títulos da Série B, um da Copa Norte, um da Copa dos Campeões e três estaduais. Quarentinha por 12 títulos de campão paraense.

* No Remo a mais rica variedade de títulos é de Agnaldo de Jesus. Como atleta, seis títulos estaduais. Foi campeão 100% (14 vitórias em 14 jogos) em 2004 e campeão também como auxiliar-técnico e como coordenador. Outro campeoníssimo é Dico: seis títulos estaduais, campeão do norte e do norte-nordeste.

* Hoje, 10 horas, na Câmara Federal, Audiência Pública da Comissão de Esporte para debater a criação do Dia Nacional da Crônica Esportiva. A data seria 16 de maio. A proposição é do deputado Douglas Viegas (UNIÃO/SP).

* Depois de fazer anúncio oficial de que obteve certidões negativas de débitos da SEFA e do INSS, o Paysandu deve receber em breve as mesmas certidões referentes ao FGTS e aos impostos municipais. Assim o clube vai se mostrando nos trilhos.