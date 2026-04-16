Copa Norte 2026: Fim de linha pro Leão; Deu pro gasto, Papão

Fim de linha pro Leão

Resta ao Remo o jogo de despedida, em Belém, contra o Galvez, no que será uma despedida melancólica. A derrota por 2 x 1 para o Águia, ontem, em Marabá, significou fim de linha para o Leão Azul na Copa Norte.

O time azulino só teve energia e ânimo até fazer 1 x 0, com gol de Patrick de Paula. Depois murchou, enquanto o Águia ganhou autoridade em campo e fez por merecer o resultado, diante de um Remo pálido e desconexo. O Águia está classificado para a semifinal e o Remo eliminado da competição.

Em consequência, o ambiente vai pesar no Leão Azul com o elenco inchado e jogadores improdutivos se recusando a negociar rescisão. Contratações mal feitas que só causam prejuízo para o clube em campo e nas finanças.

Deu pro gasto, Papão

Vitória de virada, por 2 x 1, numa atuação que deu pro gasto. O Paysandu cumpriu a obrigação de faturar três pontos diante do Independência do Acre e segue na disputa por classificação na Copa Norte.

O fato de jogar com time mesclado pede mais compreensão do que o rigor habitual nas análises de desempenho. A Copa Norte é uma competição morna e inconveniente no calendário, mas não ameniza os deveres em campo, nem tira a ambição da torcida por mais um título regional. E o Papão está vivo na disputa, embora forçado a vencer o Trem em Macapá, na última rodada do fase, para avançar à semifinal.

BAIXINHAS

* Franco Catarozzi, Cufré, Rafael Monti ou Carlinhos. Qual a pior contratação do Remo?

Todos caros, improdutivos e, aparentemente, despreocupados com o próprio fracasso. Mais parecem clientes da "Leãotur" curtindo uma experiência gastronômica enquanto mantêm a firma física, e sendo bem pagos por isso.

* Não é fácil apontar o pior. Mas os três estrangeiros, pelo menos, vieram de bons trabalhos onde estavam. Isso justifica a ilusão do Remo. Não é o caso de Carlinhos, que, depois do sucesso relâmpago no Nova Iguaçu, já havia fracassado no Flamengo e no Vitória.

* Jogador caro, limitado e acomodado, porém sortudo pela sequência de bons contratos. Carlinhos, como figura frustrante, merece o "título" de pior contratação azulina na temporada. E ainda atrapalhou a própria transferência para o Cuiabá, impondo sua lamentável permanência no Baenão.

* Sem dinheiro pra rasgar, o Paysandu voltou para a base como operação de emergência, tal como em 2012 quando revelou Pikachu. Este ano ainda está colhendo frutos, mas já perdeu o principal, Pedro Henrique, que o Flamengo levou pagando a multa rescisória: R$ 3,4 milhões.

* O Paysandu deu um tiro errado ao contratar o lateral JP Galvão, mas acertou em outras contratações, como Castro, Marcinho e Italo, um em cada setor do time. Antes, no executivo Marcelo Sant'Ana e no técnico Júnior Rocha. Escolhas que têm levado o Papão a fazer mais com menos.

* Caio Vinícius, volante, destaque do Remo na campanha do acesso à Série A, já tem dois gols em cinco jogos na China, pelo Yunnan Yukun. Pedro Rocha, figura brilhante no Leão em 2025, já tem cinco gols em 16 jogos pelo Coritiba. Média de 0,3 por jogo. No Remo foram 19 gols em 44 jogos, média de 0,4.

* Acenos do Remo e Comercial de Ananindeua por direitos de co-formadores de Pedro Henrique, que está indo do Paysandu para o Flamengo, provoca aqui uma revelação. Roni, agora no Santos, jogou no Santa Rosa antes de chegar à base do Remo. No entanto, o Santa Rosa não juntou provas e jamais requereu qualquer direito.