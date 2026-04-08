Em campo, Paysandu mudou a abordagem; Tchamba é um exceção no Remo

Em campo, Paysandu mudou a abordagem

Até o time operário de Júnior Rocha desviar as atenções, os noticiários do Paysandu estavam voltados para as broncas financeiras do clube. Os processos trabalhistas dominavam as pautas. As previsões eram assustadoras. O sucesso do time, porém, mudou a abordagem. O futuro passou a ser promissor.

As broncas não estão resolvidas, mas saíram do foco. O clube ganhou gás moral até para a Recuperação Judicial, que não teve espaço para protagonismo. O Papão superou expectativas no Parazão e na Copa do Brasil, começou muito bem a Série C e, amanhã, vai tratar de se aprumar também na Copa Norte, em Manaus, contra o Nacional. O time barato, forjado pela crise, vai se tornando o maior barato da temporada.

Tchamba, uma grata exceção

Duplexe Tchamba ainda não havia feito nenhum jogo oficial este ano. É um camaronês que passou quatro temporadas em Portugal, chegou a Belém e estreou uma semana depois. Mesmo com todo esse contexto desfavorável, Tchamba emplacou e logo virou uma peça fundamental no time do Remo, ao “quebrar o galho” na lateral esquerda e mais ainda ao compor dupla de zaga com Marlon.

A regra por aqui é jogador demorar a emplacar pela dificuldade de adaptação ao clima da região e a algumas circunstâncias do nosso futebol. Tchamba, portanto, é uma grata exceção. O atleta de 27 anos já começa a chamar a atenção do mercado brasileiro. Está aproveitando muito bem a vitrine do Leão Azul na Série A, com a garra e percepção que faltam a uns e outros no Baenão.

BAIXINHAS

* Remo x Amazonas, hoje, 20 horas, no Mangueirão. O Leão Azul tem que vencer para se manter vivo na Copa Norte. Devem ser acionados no time alternativo Zé Welison e Zé Ricardo, que não jogaram em Porto Alegre, Patrick de Paula que está recomeçando, e Pikachu que não vai jogar contra o Vasco. Possibilidade real também para Diego Hernandez e Jajá.

* Axel Lopes, Diego Ivo, Fabiano, Jorge Jimezes e Vinícius Leite, jogadores do Amazonas com passagem pelo futebol paraense. Desses, só Jimenez é titular. O paraense Ronald, de São Miguel do Guamá, se transferiu do Amazonas para o Manaus.

* Nacional x Paysandu, amanhã, será duelo de campeões estaduais na Copa Norte, em Manaus. Será o 16° jogo do Papão na temporada, com apenas três derrotas. Só perdeu para Tuna, Cametá e Guaporé, todas como visitante. No mais, 10 vitórias, dois empates e o título estadual.

* Nas posições atuais da Copa Norte, dos três times paraenses só o Águia estaria classificado, junto com Guaporé, Nacional e Porto Velho. O Remo está seriamente encrencado e o Paysandu em desconforto. Faltam três rodadas nesta fase, que vai terminar no próximo dia 29.

* Cantillo chegou grande e saiu pequeno nove meses depois. Até que o colombiano começou bem no Remo, na Série B, mas murchou ao se lesionar e virou uma figura sonolenta no Baenão. Era óbvio que não teria o contrato renovado. Sai sem deixar saudade.

* Recuperado de lesão na panturrilha, Vitor Bueno está em atividades de transição, se recondicionando para voltar a jogar. Deve reaparecer no time remista contra o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), dia 19. Um ganho técnico muito importante também para o jogo seguinte, contra o Bahia, dia 22, pela Copa do Brasil.

* A coluna se associa às homenagens feitas ontem na Curuzu ao ídolo bicolor Vandick, que completou 61 anos. Desde 2001 ele sua a camisa do Paysandu. Dentro de campo até 2003 e fora de campo nas duas últimas décadas, inclusive como presidente. Vandick, um nome gigante na história do Paysandu.