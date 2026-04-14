Últimas quatro rodadas credenciam o Remo; Sem vida fácil no Paysandu Carlos Ferreira 14.04.26 14h50 Leão teve evolução na Série A; Papão vive a Série C em sua essência (Samara Miranda/Remo - Jorge Luís Totti/Paysandu) Últimas quatro rodadas credenciam o Remo Vitória sobre o Bahia, derrota para o Santos, empates com Grêmio e Vasco. Fez cinco e tomou quatro gols. Nessas últimas quatro rodadas, o Remo teve 41,6% de aproveitamento, mais que Corinthians, Gremio São Paulo, Coritiba, Chapecoense e Mirassol, em igualdade com o Vasco. O desempenho mostra grande melhora no serviço defensivo e muitos erros técnicos no serviço ofensivo, mas num evidente processo de evolução. Essas são percepções animadoras na perspectiva de o Remo atingir um nível capaz de mantê-lo na Série A para 2027. Seguramente, dos 20 times, o azulino é o que tem maior margem de crescimento, por tratar-se de uma construção acidentada, que só agora começa a se aprumar. Domingo, 18h30, a próxima jornada, no interior de São Paulo, contra o encardido Red Bull Bragantino. Sem vida fácil no Paysandu Se a vitória sobre o Volta Redonda empolgou os bicolores, o valente Brusque mostrou ao Paysandu a verdadeira face da Série C. Um campeonato para ser "brigado" do início ao fim, sempre com grandes polêmicas de arbitragem e emoção plena. Sem vida fácil. O caminho do acesso é espinhoso! Sábado vai ter Barra em sentido amplo. O nome do adversário, campeão catarinense, corresponde à ideia de barra pesada. O Papão vai ter que se esmerar na preparação para um grande de jogo, novamente empurrado pela torcida na Curuzu. BAIXINHAS * Copa Norte, a competição secundária que mobiliza a versão B dos principais clubes. Remo e Paysandu vão mesclar peças, mas acionando basicamente time reserva. Deve ser o caso também do Águia, nos jogos da quarta-feira: Águia x Remo, Paysandu x Independência/AC. * Tecnicamente, Maiky ainda não mostrou grande coisa no Remo. Mas em matéria de força e garra já se estabeleceu. Esse lateral esquerdo que o Leão Azul comprou do Grêmio deve crescer de rendimento à medida que for ganhando confiança e se ajustando taticamente no time. * Léo Condé deixou escapar que Yago Pikachu é titular no time dele no lado direito do ataque. Justificou dizendo que o atleta faz muito bem o papel defensivo e que nas ações de ataque dá opções tanto em movimentos de amplitude como fechando pro meio. * Além das virtudes técnicas e da liderança em campo, Marcinho dita a intensidade do time do Paysandu. Ele joga sempre em alta rotação. É um jogador para quem o núcleo de saúde e performance do clube deve ter máxima atenção, pelo seu alto desgaste. Tanto que chegou a preocupar com dores musculares no jogo contra o Brusque. * Remo e Paysandu farão os seus três próximos jogos por três competições muito diferentes: Copa Norte amanhã, com times secundários, Campeonato Brasileiro no fim de semana e Copa do Brasil no meio da próxima semana com força máxima. * Júnior Rocha se mostrou muito verdadeiro ao responder sobre o time enviado a Manaus semana passada. Admitiu que houve erro de leitura das possibilidades da garotada e excesso de atletas inexperientes. Isso é óbvio, mas relevante no reconhecimento de erro cometido. * Em resposta a uma mensagem de apoio deste colunista, o narrador global Luis Roberto, que enfrenta um câncer, manifestou gratidão pelas muitas manifestações de apoio. "Vamos vencer. Temos ótimas chances! Um time de médicos excepcionais. Tenho o amor de tanta gente querida. Tenho fé em Deus! Não tô sozinho! Só agradeço!!!! Beijos em todos!" Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA CARLOS FERREIRA Últimas quatro rodadas credenciam o Remo; Sem vida fácil no Paysandu 14.04.26 14h50 CARLOS FERREIRA Em campo, Paysandu mudou a abordagem; Tchamba é um exceção no Remo 08.04.26 14h39 CARLOS FERREIRA Remo: uma construção que começa a tomar forma; Paysandu é uma confiança consolidada 07.04.26 15h12 CARLOS FERREIRA Com time B, cai a invencibilidade do Papão; Marcelo Rangel é o Clemer de 1994 no Leão 01.04.26 18h25