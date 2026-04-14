Últimas quatro rodadas credenciam o Remo; Sem vida fácil no Paysandu

Últimas quatro rodadas credenciam o Remo

Vitória sobre o Bahia, derrota para o Santos, empates com Grêmio e Vasco. Fez cinco e tomou quatro gols. Nessas últimas quatro rodadas, o Remo teve 41,6% de aproveitamento, mais que Corinthians, Gremio São Paulo, Coritiba, Chapecoense e Mirassol, em igualdade com o Vasco.

O desempenho mostra grande melhora no serviço defensivo e muitos erros técnicos no serviço ofensivo, mas num evidente processo de evolução. Essas são percepções animadoras na perspectiva de o Remo atingir um nível capaz de mantê-lo na Série A para 2027. Seguramente, dos 20 times, o azulino é o que tem maior margem de crescimento, por tratar-se de uma construção acidentada, que só agora começa a se aprumar. Domingo, 18h30, a próxima jornada, no interior de São Paulo, contra o encardido Red Bull Bragantino.

Sem vida fácil no Paysandu

Se a vitória sobre o Volta Redonda empolgou os bicolores, o valente Brusque mostrou ao Paysandu a verdadeira face da Série C. Um campeonato para ser "brigado" do início ao fim, sempre com grandes polêmicas de arbitragem e emoção plena. Sem vida fácil. O caminho do acesso é espinhoso!

Sábado vai ter Barra em sentido amplo. O nome do adversário, campeão catarinense, corresponde à ideia de barra pesada. O Papão vai ter que se esmerar na preparação para um grande de jogo, novamente empurrado pela torcida na Curuzu.

BAIXINHAS

* Copa Norte, a competição secundária que mobiliza a versão B dos principais clubes. Remo e Paysandu vão mesclar peças, mas acionando basicamente time reserva. Deve ser o caso também do Águia, nos jogos da quarta-feira: Águia x Remo, Paysandu x Independência/AC.

* Tecnicamente, Maiky ainda não mostrou grande coisa no Remo. Mas em matéria de força e garra já se estabeleceu. Esse lateral esquerdo que o Leão Azul comprou do Grêmio deve crescer de rendimento à medida que for ganhando confiança e se ajustando taticamente no time.

* Léo Condé deixou escapar que Yago Pikachu é titular no time dele no lado direito do ataque. Justificou dizendo que o atleta faz muito bem o papel defensivo e que nas ações de ataque dá opções tanto em movimentos de amplitude como fechando pro meio.

* Além das virtudes técnicas e da liderança em campo, Marcinho dita a intensidade do time do Paysandu. Ele joga sempre em alta rotação. É um jogador para quem o núcleo de saúde e performance do clube deve ter máxima atenção, pelo seu alto desgaste. Tanto que chegou a preocupar com dores musculares no jogo contra o Brusque.

* Remo e Paysandu farão os seus três próximos jogos por três competições muito diferentes: Copa Norte amanhã, com times secundários, Campeonato Brasileiro no fim de semana e Copa do Brasil no meio da próxima semana com força máxima.

* Júnior Rocha se mostrou muito verdadeiro ao responder sobre o time enviado a Manaus semana passada. Admitiu que houve erro de leitura das possibilidades da garotada e excesso de atletas inexperientes. Isso é óbvio, mas relevante no reconhecimento de erro cometido.

* Em resposta a uma mensagem de apoio deste colunista, o narrador global Luis Roberto, que enfrenta um câncer, manifestou gratidão pelas muitas manifestações de apoio. "Vamos vencer. Temos ótimas chances! Um time de médicos excepcionais. Tenho o amor de tanta gente querida. Tenho fé em Deus! Não tô sozinho! Só agradeço!!!! Beijos em todos!"