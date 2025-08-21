Antônio Oliveira e seu crédito como visitante no Remo; Claudinei e seu esquema no Paysandu

Em quatro jogos longe de Belém, dirigindo o Remo, Antônio Oliveira tem vitórias sobre Athletic e América, empates com Chapecoense e Goiás. Esse é o crédito que estará à prova em Curitiba, sábado, contra o líder Coritiba.

Foram oito pontos conquistados fora de casa em quatro jogos e apenas seis pontos nos seis jogos em Belém. Por que tamanho diferença de aproveitamento? É que lá fora o esquema é de jogo reativo. O time erra menos porque joga mais agrupado (mesmo assim erra bastante) e resolve nos contra-ataques. Os jogos são sempre dramáticos porque o time se atrapalha tanto na posse de bola como na recomposição do sistema de marcação. A missão urgente de Antônio Oliveira é corrigir essas deficiências graves e fazer resultados que garantam a continuidade do seu trabalho. Sábado, teste de fogo diante do líder Coritiba.

O esquema de Claudinei

Sem Luan Freitas, que foi embora, o Paysandu terá Edilson na lateral direita, contra o Operário? Ou Claudinei desloca Thalisson e coloca Novillo ao lado de Thiago Heleno? Se mantiver a mesma ideia de jogo, ele opta por Thalisson.

Claudinei Oliveira explica que com Luan Freitas ou com Thalisson na direita, o time perde os avanços no setor, mas ganha segurança, principalmente no jogo aéreo. Diz ainda que assim o Papão conquistou os melhores resultados no campeonato. É verdade, mas mesmo assim o time bicolor tem queda flagrante de performance, de competitividade e de resultados.

Com qualquer que seja o esquema de jogo, o Paysandu precisa retomar a atitude competitiva das suas melhores jornadas sob comando de Claudinei. Isso sim!

BAIXINHAS

* Fazer no Baenão os jogos contra Atlético Goianiense e Athletico Paranaense pode ser vantajoso para o Remo se o astral estiver bom. Se for numa fase de confiança, a proximidade da torcida será muito positiva. Caso contrário, a energia poderá ser negativa.

* É incerta a presença de Leandro Vilela no time do time do Paysandu contra o Operário. O atleta está em tratamento de uma lesão muscular, cuja gravidade ainda não foi esclarecida. Ramon Martinez é a mais provável alternativa, caso Vilela seja vetado.

* O Remo fez investida para contratar Mastriani, do Botafogo, mas acabou trazendo Eduardo Melo do Caxias. O tempo vai dizer se as circunstâncias pesaram a favor de uma boa descoberta. Eduardo Melo, 24 anos, está em plena forma. Fez três e participou de outros dois gols em 12 jogos pelo time gaúcho.

* Faltam duas rodadas para o fechamento da primeira fase da Série C, quando muitos jogadores ficarão disponíveis. Os dois que assinaram pré-contrato com o Papão só vêm para esta Série B se os times deles forem eliminados. Caso contrário, o documento vai valer para 2026.

* Lateral Marcelinho treinando no time principal do Remo, mas no ataque, em dobradinha com Matheus Santos. Marcelinho, Matheus Davó e Marrony na linha de ataque. Está criada a expectativa de o uruguaio Diego Hernandez também jogar desde o início, como meia.

* Ao entrar no jogo contra o Botafogo, Diego Hernandez mostrou qualidades que podem acrescentar muito ao time do Remo. É jogador que foge do lugar comum, arrisca passes e faz investidas para quebrar linhas. É uma peça diferente e interessante.

* Operário traz como principal nome na delegação o técnico Alex de Souza, o Alex Cabeção, que foi um brilhante jogador e trabalha para se estabelecer como técnico. Em 10 jogos meses Série B, tem três vitórias, quatro empates e três derrotas.