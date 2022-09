Agora é virar a página e escrever o próximo capítulo

Em 2022, Série C já era. Página virada! O próximo capítulo da história vai ser Copa Verde pro Papão e Tuna, daqui a um mês, e Parazão para o Leão Azul, daqui a quatro meses. Gostaríamos muito de acreditar em lições assimiladas e condução mais racional, mais profissional e mais promissora do futebol. Mas muitos dos que mais apontam erros são passionais e também contribuem para novos erros. Enquanto essa mecânica não for quebrada, nossos clubes vão seguir dando voltas em torno de si próprios.

O Cruzeiro é a melhor referência de futebol com racionalidade, agora, no Brasil. Um rompimento de mentalidade na gestão se estendeu ao gramado e o sucesso veio rápido, com orçamento enxuto. Independente de SAF, que é o caso do Cruzeiro, o rompimento é possível e necessário também no Baenão, na Curuzu, no Souza... Questão de inteligência, liderança, "peito" e competência para vencer a palpitaria do atraso e desatolar esses clubes. Quem tem as credenciais?

Ataque aos executivos

Na mentalidade do atraso, executivos de futebol são apenas contratantes e gerentes de logística, desnecessários ou maléficos. Em qualquer clube profissional, o executivo de futebol (desde que seja sério e competente) é indispensável. E as atribuições vão muito além do que imaginam os "críticos" (não só imprensa), com informações insuficientes.

O "x" da questão está nos clubes de mentalidade pouco profissional, inclusive quando contratam o executivo. Quem vai dar certo nesse ou naquele clube que, em vez de projeto, tem uma central de palpites interferindo nas decisões?

BAIXINHAS

* Executivo de futebol sério e competente promove a integração e interação de setores (base, profissional, áreas médica, fisiologia, técnica, administrativa, comercial, marketing, comunicação, segurança...) em torno do futebol, faz prospecções de mercado, conduz negociações, produz, analisa e aplica relatórios. Enfim, lidera processos e faz a engrenagem funcionar.

* O avanço do nosso futebol passa também pela qualificação das nossas críticas. Precisamos fundamentar para cobrar. Digo isso, humildemente, com a consciência das minhas limitações, mas em esforço permanente na compreensão dos fatos e fatores para contribuir no processo de destravamento. Temos, todos, que sair da mesmice.

* Marlon e José Aldo são remanescentes de 2021. Genílson, zagueiro caioca de 31 anos, 35 jogos e seis gols, melhor zagueiro do futebol paraense na temporada, foi melhor contratação do Paysandu em 2022. Depois dele, o lateral Patrick Brey.

* Vamos esperar mais três semanas pelo anúncio de datas para a Copa Verde 2023, que está prevista para ser paralela aos campeonatos estaduais. Por força de lei, o regulamento alterado para a CV deste ano terá que ser repetido. A CV 2022 será aberta diz 25 de outubro com Humaitá/AC x Náutico/RR, jogo que aponta adversário do Paysandu.

* Cumprindo estágio no Valladolid (clube espanhol de Ronaldo Fenômeno) Thiago Gasparino amplia a capacidade profissional e as credenciais para o cargo de executivo do Remo. Negociações em andamento. Além dele, outros dois executivos estão em conversação com os dirigentes azulinos.

* Ao recusar propostas de clubes da Segundinha, Paulinho Curuá expressou a preocupação em se poupar de imprevistos para chegar pleno à pré-temporada do Remo. A ideia do atleta é fazer de 2023 o ano da decolagem da carreira.