Aconteça o que acontecer, será com fortes emoções

O acesso do Coritiba é só uma questão de confirmação. As outras três vagas estão entre Athletico Paranaense, Remo, Chapecoense, Criciúma e Goiás ou Novorizontino. O "ou" é porque Goiás e Novorizontino se enfrentam no domingo e só um vai seguir na disputa.

O Remo, que vai enfrentar o Avaí em Floripa e o Goiás em Belém, tem duas missões pesadas. Em tese, o caminho menos difícil é do Athletico (contra Ferroviária e América) e da Chapecoense (contra Volta Redonda e Atlético Goianiense) nas duas últimas rodadas. A pior sequência é a do Goiás, contra dois concorrentes diretos. O Novorizontino é o menos cotado. Mas os fatores de bastidores vão se somar às incertezas naturais do futebol para surpresas nessa concorrência. Aconteça o que acontecer, vai ser com fortes emoções. Essa é a única certeza para os últimos dias da Série B.

"Tem que haver um olhar responsável"

É clichê a cobrança de oportunidades para frutos da base. Antes, porém, "tem que haver um olhar responsável" para a preparação dos jovens atletas. O foco precisa ser na causa (e não na consequência), como alertou Ignácio Neto, técnico formador do Paysandu, que cumpre interinidade à frente do time principal.

Ignácio Neto aproveitou bem a oportunidade da coletiva pós-jogo para passar a mensagem. Como disse, sem alimentação adequada, sem suporte psicológico, sem organização de processos (etapa por etapa), sem intercâmbio, sem uma cultura de formação, as categorias de base não frutificam.

BAIXINHAS

* A mesma imprensa e torcedores que cobram oportunidades para os garotos são os primeiros a "crucificá-los" nas adversidades. Isso reflete a falta da cultura de formação. Imprensa e torcida se somam aos dirigentes dos clubes no "me engana que eu gosto". Todos estão voltados para desembarque no aeroporto como renovação de esperanças, que logo viram desilusões.

* Agir na causa, sim, é o salto. Investir num projeto e estrutura apropriados, em profissionais capacitados, oferecer condições e cobranças são os primeiros passos. Fora disso, é usar a própria vitrine para produtos dos outros. O Paysandu caiu, mas o Avaí e o Coritiba lucraram usando a vitrine bicolor para Maurício Garcez e Thallyson, por exemplo.

* Pedro Rocha já teve conforto na disputa da artilharia da Série B. Agora tem apenas um gol de vantagem sobre Carlão, da Ferroviária: 14 x 13. Claro que a artilharia do campeonato é uma meta secundária, mas não deixa de ser importante. O Remo só fez o artilheiro do campeonato brasileiro duas vezes. Em 1971 com Rubilota e em 1984 com Dadinho.

* O que Pedro Castro tem que Cantillo não tem? A resposta é ritmo de jogo. O colombiano não joga há três meses. Guto Ferreira está evitando acioná-lo em jogos tão decisivos, tão físicos, embora tratando-se de um jogador tecnicamente acima da média. Sábado o time terá de volta o titular da posição, Caio Vinícius.

* Por ser de uma região raramente representada na Série A e por ter uma torcida tão apaixonada, o Remo está recebendo manifestações de famosos, entre artistas, jornalistas e autoridades, nessa acirrada concorrência pelo acesso à Série A. A leitura é que o Remo enriqueceria o campeonato com raça e paixão. E é fato!

* Através do vice Ricardo Gluck Paul, a CBF apresenta hoje na COP30 o seu projeto de sustentabilidade. Esse deveria ser o momento de a CBF apresentar feitos, como foram as ações da Copa Verde de 2016 a 2022, descartadas por politicagem. Que o projeto a ser apresentado hoje seja, de fato, um dividir de águas. Vejamos.

* Matheus Nogueira no Papão é peça descartada para o jogo de sexta-feira contra o Amazonas, pela lesão na cabeça e pelo protocolo da concussão. Marcelinho no Leão está em tratamento intensivo de entorse no pé esquerdo. É provável desfalque para o jogo de sábado contra o Avaí.

* América Mineiro x Paysandu pelas quartas da Copa do Brasil sub 20, hoje, às 15 horas, em Belo Horizonte.