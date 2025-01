Livro sobre o amor é distribuído gratuitamente

Simone Neno e o marido Emmanuel Tourinho, agora com a saúde em plena forma, celebram a vida em casa, sem deixar de trabalhar.

O PAPA DO AMOR

Começou a circular, gratuitamente, nas redes sociais, o livro “O Amor é Contagioso – o Evangelho da Justiça”, assinado por ninguém menos que o papa Francisco. A obra, com apenas 140 páginas, reúne homilias, discursos, mensagens, textos pronunciados em audiências pelo sumo pontífice.

No momento em que todo mundo pensa em ganhar algum dinheiro, o Francisco – só podia ser ele, claro – autorizou a distribuição gratuita de um livro sobre um tema tão precioso, que é o amor. Dá para ler até no celular.

SAÚDE

Magistrados e servidores, ativos e inativos, seus dependentes, pensionistas, estagiários e aprendizes do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região estão autorizados a solicitar o teleatendimento médico, inclusive psicológico, através do endereço eletrônico.

VOLTARAM

Os pobres refugiados venezuelanos voltaram às ruas, de máscaras, pedindo ajuda para sobreviver. Todos têm um monte de filhos, que apelam à caridade nas esquinas da cidade. Os flanelinhas, que também havia se recolhido, retornaram ao batente.

A oncologista Rosana Mattos aniversaria amanhã e comemora a data ao lado de seus familiares.

Rosana Mattos (DIvulgação)

REITOR DA UFPA

O Conselho Universitário Universidade Federal do Pará decidiu, em reunião extraordinária, de forma virtual, com a presença de 101 conselheiros, e por unanimidade, que as eleições para escolher os novos reitor e vice acontecerão nos dias 29 e 30 deste mês. No dia 14 de julho, o Conselho elaborará as listas tríplices a serem enviadas ao presidente da República. Emmanuel Tourinho trabalha pela reeleição.

LÍDER

Para orgulho dos paraenses, o Supermercado Líder recebeu da associação Brasileira de Supermercados, em cerimônia on line, o certificado de que é o 12º Supermercado do Brasil. Parabéns, amigo Oscar Rodrigues, extensivos a toda sua família e aos seus 14 mil colaboradores.

JAMBO

Começou a floração dos jambeiros. Onde há um pé de jambo se forma um tapete cor-de-rosa. Daqui a um mês, mais ou menos, os frutos aparecerão.

FREUD

O professor e filósofo Ernane Chaves participa do projeto “O mal-estar na cultura” e outros textos sobre questões relativas à cultura, da coleção “Obras Incompletas” de Freud.



Betânia Fidalgo Arroyo, agora doutora em educação, ao lado do marido, João Cláudio, celebra chega de idade nova, nesta segunda.

João Cláudio e Betânia Fidalgo Arroyo (Divulgação)

VITRINE

A professora Betânia Fidalgo Arroyo, reitora da Unama e diretora do grupo Ser, defendeu, de forma virtual, sua tese de doutorado sobre educação e recebeu nota máxima, com louvor. Amanhã, Betânia aniversaria e, desde agora, recebe os duplos parabéns da coluna. Tim-Tim, Betânia.

Quem também troca de idade amanhã é a professora e querida amiga Verinha Fidalgo.

Adilson Serrão conseguiu filmar, via TV, em sua casa, na Flórida, o acoplamento da SpaceX na ISS e repassou as imagens para os amigos de Belém.

A poeta Edy-Lamar d´Oliveira entrará para a história como a única mulher a escrever um poema épico. É um desafio e tanto. Ela segue passo a passo as lições de Camões.

O cônego Ronaldo Menezes já reabriu a igreja de São Geraldo Magela, no Marex, para no máximo 50 pessoas. Aos poucos vai aumentar o limite.

O nosso João Carlos Pereira escreve amanhã, aqui no Cultura, sobre o mês de junho e suas festas, às quais Maria de Belém Menezes chamava de joaninas e não juninas. E estava certa.

Padre Jaílson, que por muito tempo atuou como capelão da Marinha, entre nós, se despede da cidade onde fez muitos amigos. Vai atuar em Natal e promete voltar todos os anos para o Círio. Deixará muitas saudades.

Bom dia para a amiga Kikika Loureiro, leitora desta coluna, bem cedo, na hora do café da manhã.

A querida Rose Mendes Meira está prestes a se tornar vovó pela segunda vez.

Cantinho da poesia: “Uso a palavra para compor meus silêncios”

Não gosto das palavras fatigadas de informar.” – Manoel de Barros

Hoje é dia de missa. Feliz domingo a todos. Se puder, fique em casa.