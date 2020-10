Jovens de classe média são os mais afetados pela covid-19 em Belém

MILIONÁRIOS

As leis eleitorais para a presidência nos EUA não impõem limites de gastos, e cada partido pode arrecadar e torrar fortunas em propagandas nas mídias, contratação de pessoal de todos os níveis, deslocamentos, material de campanha, aluguel de jatinhos e call centers.

Joe Biden tem arrecadado mais que o presidente Donald Trump, ambos acima de um bilhão de dólares, e tem uma razoável vantagem à frente. Mas nada disso é garantia de vitória.

FÓSSEIS

A polêmica envolvendo comércio ilegal de fósseis, no Ceará, fez os belemenses de memória menos cansada recordarem que, nos anos 70, peixes petrificados há centenas de milhares de anos eram vendidos livremente nas casas de souvenir da Presidente Vargas.

VIRTUAL

A Comarca de Santarém vai sediar a Central de Digitalização e Virtualização do 1º Grau da Região Sudoeste e Oeste do Pará. O presidente do TJ, desembargador Leonardo de Noronha Tavares, colocou em funcionamento a unidade que migrará processos físicos para a modalidade eletrônica

ACADEMIA

A Academia Paraense de Letras marcou as datas para o preenchimento das vagas restantes em seu quadro social. Serão nos dias 10, 12, 17 e 19 de novembro. Se, depois desta eleição, ainda restarem vagas, uma nova tentativa só em 2021.

ÁGUA

A Universidade do Estado do Pará vai implantar, até o final do ano, o primeiro laboratório de referência instalado no Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, especializado em análise química das águas e efluentes.

GOLPE

O empresário Clóvis Carneiro, presidente da ACP, teve seu celular alterado por hackers que se fizeram passar por ele para pedir dinheiro a outros empresários. Felizmente, a delegacia virtual da Polícia Civil conseguiu identificar a quadrilha.

JOVENS E COVID

A jovem classe média de Belém foi a mais afetada por essa nova onda da covid-19. Enquanto os idosos têm se cuidado mais, com temor da doença, os jovens se soltaram sem precaução, se aglomerando no Círio, em praias, bares, raves, festas coletivas e outros. E o vírus está se propagando.

AUTÓGRAFOS

“Duas faces da morte: corpo e alma do cemitério da soledade” é o título do livro que Paula Andrea Caluff Rodrigues lança no próximo dia 26, pelo canal virtual do Instituto Histórico.

“PRO SANTO”

Muita cerveja embarcando para a cidade de Gurupá, que, mesmo sob o impacto da pandemia, vai comemorar São Benedito, como reza a tradição, com muita cerveja na rua sendo jogada pelos fiéis, uns nos outros. Será em dezembro.

ETC & TAL

Réplica e tréplica. Os ministros do STF Luiz Fux e Marco Aurélio Mello continuam se alfinetando.

Pergunto ao IBGE e ao Dieese; em quais supermercados e shoppings a inflação baixou em Belém?

E os colégios, hein? Sempre digo aos pais que é melhor perder o ano do que o filho.

No futebol do Pará, técnico devia ser contratado por partida. Ganhou, ficou! Perdeu, vai embora.

Parabéns para o empresário do showbusiness Antonio Filho, da Shok Produções, que completou 50 anos ontem e comemorou ao lado da família e amigos em evento badalado no Privê do Atalaia, em Salinas. Antonio Filho é figura muito querida na sociedade de Castanhal. Ele realiza grandes eventos como Wesley Safadão, Barões da Pisadinha, Saia Rodada, Gusttavo Lima, entre outros, pelas feiras e interior do Estado. É admirado por sua personalidade alegre e vibrante entre os amigos e seguidores. Vida longa e próspera. (Divulgação)

VITRINE

- Termina hoje, com missa às 18 horas, na Basílica, a programação do Círio 2020. A imagem voltará ao Glória, às 6h30. Como se sabe, não haverá o tradicional recírio.



- O embaixador Baena Soares fará live no próxomo dia 5 sobre água, riqueza e conflito. O professor João Claudio Arroyo será o mediador.



- A Latam faz voos Belém-São Paulo com o Boeing 767, oferecendo o conforto da classe executiva.



- Bom dia para o meu amigo Expedito Leal Ribeiro, leitor da coluna logo no café da manhã.



- Gisele Alves trocou de idade e comemorou a data ao lado do marido, Marquinho Lourenço, e dos filhos.



- A notável Etiane Borges aterrisou de surpresa e faz temporada em terras paraenses.



- Já plenamente recuperado, o desembargador e “imortal” Leonam Cruz Jr, começou a escrever seu discurso de posse na APL.



- Nosso cronista João Carlos Pereira escreve amanhã, aqui no Cultura, sobre o antigo sonho de viajar num barco pela Amazônia.



- Continua fechado o Parque Zoobotânico do Museu Emilio Goeldi. Até quando?



- Segundo dados do IBGE o Pará produziu 14 milhões de toneladas em 2019. Para o exterior foi 30% as produção.



- O medo faz ninguém marcar confraternizações natalinas. É o efeito do coronavirus.



- Cantinho da poesia: “E você há de ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois.” (Vinicius de Moraes).



- Só lembrando: máscara sempre