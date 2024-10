Fitas personalizadas e flores são destaque nas decorações para o Círio de Nazaré

Com a proximidade do Círio de Nazaré, que integra 14 procissões na segunda semana do mês de outubro, em Belém, muitas pessoas decoram suas casas e empresas com antecedência, se preparando para uma das maiores festividades católicas do país. Entre os adereços mais procurados para o momento estão as flores e as fitas, itens característicos do Círio por estarem atrelados à Imagem de Nossa Senhora de Nazaré e às fitas de promessas, usadas pelos fiéis.

Em Belém, a empresária Rafaela Batista, 41, começou, em 2022, uma empresa especializada na criação de fitas personalizadas. Ela garante que, no período do Círio, as vendas aumentam e seu produto adquire um significado ainda mais especial:

"No Círio, as fitas são símbolos de fé e devoção. Elas geralmente são usadas pelos fiéis como forma de agradecer por promessas atendidas ou para pedir a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré. Muitas pessoas as amarram nos braços, nos carros ou nas casas, acreditando que a fita serve como um elo entre a fé do devoto e a proteção divina. Esse aumento da demanda reflete a importância que o Círio tem para os paraenses e para os devotos de todo o Brasil", comenta Rafaela.

Devora desde criança, Rafaela diz que é um privilégio a oportunidade de unir fé e trabalho, podendo ser útil também para a expressão de devoção das outras pessoas, por meio das decorações com as fitas:

"Para mim é uma oportunidade muito especial. Unir minha devoção com a arte de decorar esses espaços é uma forma de expressar minha fé e gratidão, além de contribuir para que outras pessoas também possam viver a experiência do Círio de uma maneira mais intensa e tocante".

Quem também vê o movimento do seu negócio crescer no Círio é o empresário Gerson Nogueira Filho, 56, dono de uma floricultura, em Belém. Ele estima que as vendas cresçam entre 20% e 30% nesse período.

"Nessa época a gente tem esse aumento, até porque as pessoas gostam de decorar suas casas porque muitas recebem a imagem da santa, em peregrinação. Muitas pessoas preferem decorar com as flores naturais, geralmente em branco, amarelo, depende muito também da cor do manto", comenta o empresário.

Lírios e rosas estão entre as flores mais escolhidas para as decorações de Círio, avalia Gerson. Entre os significados dos lírios, a depender da sua cor, estão renovação e ressurreição, romantismo, paz, ternura, proteção - características que são normalmente atribuídas à imagem de Nazaré.

Apesar de não ser devoto, Gerson fala sobre a importância do seu trabalho durante o Círio: "Devido minha profissão, sempre somos chamados por empresas, órgãos e residências para fazer decorações relacionadas a essa época tão linda e importante para o povo paraense".