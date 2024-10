Além do suporte: como as mulheres atuam na Diretoria do Círio

Na estrutura hierárquica da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), é fato que, por regimento, as decisões finais são tomadas pelos homens. No entanto, o papel das mulheres vai muito além de serem "esposas dos diretores". Elas desempenham funções essenciais e participam ativamente da organização e execução dos eventos, contribuindo com ideias e sensibilidade em diversos aspectos da festa.

A economista Silvia Salame, membro da Diretoria de Coordenação do Círio 2024, enfatiza o papel das mulheres na organização dos eventos mais “sensíveis”, como a decoração dos eventos oficiais. Segundo ela, "as decisões grandes são os homens que tomam, e as mulheres apoiam sempre". Além disso, as esposas dos diretores assumem a responsabilidade por eventos como a Manhã dos Eleitos e a formação espiritual dos estudantes que conduzem os 14 Carros de Promessa na grande procissão de domingo.

As mulheres também sugerem ações e escolhem os grupos que serão beneficiados pelas atividades sociais da Diretoria da Festa. "No ano passado, a Manhã dos Eleitos foi com autistas, e já fizemos com grávidas carentes, escalpelados… A gente quer atender as pessoas menos favorecidas e dar um carinho maior", reforça.

A advogada Karen Reis, que está em seu sétimo ano na DFN, atua na Diretoria Administrativo-Financeira. "As mulheres dão um apoio aos diretores, né? Então nós temos algumas ações específicas durante o ano todo, e o trabalho do Círio não se resume só a outubro, é uma agenda bem intensa, mas muito gratificante".

Ela também menciona o envolvimento das mulheres em ações de evangelização, e acredita que a expertise feminina traz uma sensibilidade importante para as atividades da Diretoria do Círio, o que complementa o trabalho mais pragmático dos homens. "A gente procura seguir o exemplo de Maria nas virtudes, como humildade e mansidão, e isso traz uma sensibilidade para tudo o que a gente faz", pontua.

Cláudia Hage, designer de interiores e membro da Diretoria de Decoração, descreve que as mulheres são responsáveis pelos aspectos estéticos e delicados dos eventos, "como os arranjos de flores, as composições de cores, enquanto os homens entram com o trabalho mais logístico", incluindo todos os eventos que envolvem a Imagem Peregrina e a Imagem Original, como a Apresentação do Manto e a ornamentação da Basílica Santuário durante o Círio.

Cláudia também menciona os desafios logísticos enfrentados pela equipe na obtenção de flores. "Na nossa região, temos poucos fornecedores de flores voltadas para o clima tropical regional. Então, precisamos trazer de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais". Segundo ela, as mulheres da Diretoria trabalham em conjunto com os decoradores, mas lideram a criação dos projetos decorativos, sempre com um olhar sensível e atento à estética.

Há quase 20 anos na DFN, a psicóloga Rosa Sousa, que integra a Diretoria de Procissões, destaca que as mulheres desempenham um papel crucial no apoio emocional aos seus maridos, que ficam à frente das decisões durante o Círio.

"Eles precisam dessa retaguarda que a gente pode proporcionar, o apoio, a tranquilidade, o incentivo, para que eles possam desenvolver melhor o trabalho na Diretoria", defende.

Embora as mulheres não tenham poder decisório formal, Rosa acredita que seu papel é fundamental na sugestão de ideias e na criação de novas abordagens. "A gente sugere algumas coisas para os nossos maridos, eles discutem entre eles se é viável ou não, e muitas vezes a nossa cabeça criativa ajuda nesse processo", conclui.