‘Como se fosse o primeiro’, diz diretor de procissões do Círio há 15 anos no cargo

Com 20 anos de experiência na Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Antônio Sousa, diretor de Procissões em 2024, sublinha a singularidade e o constante desafio que cada edição do Círio representa. Ele também revela que não planejava ficar por tanto tempo na organização do evento. “Eu me preparei pra participar de um a dois anos, mas fui ficando. A Diretoria é renovada a cada ano e, às vezes, a gente é reconduzido”, comenta o responsável pela logística e infraestrutura das atuais 14 romarias oficiais.

“Toninho”, como é conhecido pelos mais próximos, passou por outras quatro diretorias da Festa de Nazaré antes de se fixar na de Procissões. Há 15 anos, a missão dele é garantir todos os meios necessários para a segurança e viabilidade das romarias nazarenas, desde cuidados com a saúde dos promesseiros até a infraestrutura urbana.

A mais recentemente incluída está indo para sua segunda edição: a da Acessibilidade, criada em 2023. “A inclusão dessa procissão foi um presente, porque nós podemos preparar com maior cuidado para essa população que tem crescido”, diz Antônio, referindo-se ao público com deficiências e baixa mobilidade. O diretor projeta um crescimento significativo dessa procissão nos próximos anos: “O sucesso foi tão grande que eu tenho certeza que ela vai crescer muito ainda”, afirma.

Antônio Sousa, diretor de procissões do Círio de Nazaré há 15 anos (Carmem Helena | O Liberal)

Na percepção de Sousa, a Romaria da Juventude também se destacou no último ano, pelo número de participantes.

“A juventude cresceu muito e se fortificou. Este ano, ela sairá do Santuário de Aparecida, lá na Pedro Miranda, até a Basílica de Nazaré”, detalha.

Questionado sobre como a organização lida com o aumento de público, Antônio ressalta que apenas duas romarias mudam de percurso (Juventude e Procissão da Festa), o que demanda trabalhar alternativas para viabilizar o fluxo de cada vez mais pessoas no mesmo espaço físico. Uma das ações é impedir que veículos ocupem as esquinas com as ruas transversais, para que os espectadores encontrem saídas em situações de superlotação.

Corda mais segura

Para evitar a soltura do elo entre a corda e as estações (estruturas de metal), assim como ocorrido na Trasladação de 2023, testes de resistência foram intensificados na mesma empresa local que produziu a corda no ano passado, com fibras de juta. “O nó não estava preparado para essa situação, mas fizemos um trabalho de testes para que tivéssemos a corda no nosso estado com cuidado para evitar esse acidente,” explicou.

Para Antônio Sousa, o Círio de Nazaré é sempre transformador.

“É uma emoção muito grande. Eu vivo o Círio como se fosse a minha primeira experiência. É um crescimento como pessoa e como humano”, compartilha.

Além disso, ele atribui a Nossa Senhora de Nazaré a força e a paciência para superar os desafios. “Ela é a mãezona que nos dá força e nos mostra o caminho. Tenho certeza que vai ser maravilhoso”, declara, confiante no sucesso do evento deste ano.

A cobertura do Círio 2024 em O Liberal tem o apoio do Instituto Cultural Vale e o patrocínio da Bet.Bet.