Operação para o Círio de Nazaré integra mais de 8 mil agentes de segurança do Pará

As ações de segurança para o Círio de Nazaré deste ano mobilizam mais de 8 mil agentes das forças estadual, municipal, federal e demais órgãos do Sistema de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Sieds), conforme informações divulgadas em coletiva na tarde desta quarta-feira, 9. Ao todo, serão 19 ações, distribuídas por toda a festividade, ou seja, todas as 14 procissões oficiais do Círio, mais cinco eventos relacionados ao perído. Os trabalhos começaram, efetivamente, no último dia 7 de outubro e vai até dia 27.

A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) informou que o objetivo da grande operação é garantir a tranquilidade dos romeiros e turistas que estarão na cidade durantes esses dias. Estarão sendo empregados, também, mais de 1.500 veículos, entre viaturas, ambulâncias e veículos de resgate, além de 19 embarcações e duas aeronaves. Para garantir o bem-estar do público, A Cruz Vermelha estará empregando 13.620 voluntários.

"A operação de Círio é uma das maiores do Estado. Ela ocorre todos os anos, mas a gente sempre tenta melhorar cada vez mais. É um trabalho integrado, o planejamento é feito meses antes. Para todas as programações a gente tem o emprego das forças de segurança para dar apoio à população, seja em eventos na água, por terrra, caminhando, em veículos... São dezenas de eventos nos quais a gente busca garantir que o romeiro consiga exercer sua fé com tranquilidade", diz o titular da Segup, Ualame Machado.

Operação para o Círio é uma das maiores do estado, afirma titular da Segup, Ualame Machado. (Tamires Rescinho / Ascom Segup)

As ações de segurança envolvem policiamento ostensivo, videomonitoramento, fiscalização, resgate de urgência e emergência, além de apoio aos romeiros em suas peregrinações, durante a 'Caminhada dos Romeiros', tanto na rodovia BR-316 quanto na Alça-Viária, prestando assistência e logística aos fiéis para que cheguem até a capital.

"A gente recepciona os romeiros que vêm chegando tanto pela BR quanto pela Alça Viária, seja orientando, fornecendo água, atendimento médico, o Detran, a Polícia Militar, Rodoviária, Cruz Vermelha, sempre ficam no entorno, oferecendo apoio", comenta Ualame Machado.

Nos percursos das principais procissões, a Segup instalará 20 pontos de observação com equipes da Polícia Militar (PM) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA). As romarias fluvial e motorromaria também terão ações específicas: o Círio Fluvial contará com um ponto de extração, para facilitar o socorro em momentos de necessidade nas águas; na Motorromaria, agentes farão a fiscalização e triagem das motos participantes.

"Nós temos um pórtico antes da motorromaria, que ocorre a partir da Escadinha, as motocicletas e seus condutores são todos fiscalizados, os equipamentos de proteção, documentação que deve estar em dia, se não a pessoa não participa da moto romaria. Absolutamente todas as motocicletas passarão por esse filtro", detalha o secretário de segurança.

A operação contará com um Centro Integrado de Controle e Comando Móvel (CICC), instalado na travessa Quintino Bocaiúva, no Largo do Redondo, garantindo celeridade no atendimento às ocorrências.

Com informações de Cira Pinheiro, do Liberal +.