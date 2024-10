Círio 2024: fiéis visitam a exposição dos Carros de Promessas nesta quarta-feira

Os 14 carros que participam da primeira das 14 romarias do Círio, o Traslado dos Carros, nesta quarta-feira (09), e da Grande Procissão, no domingo (13), estão em exposição nesta quarta-feira em frente à Basílica Santuário, até às 17h.

Nesta manhã, dezenas de fiéis estiveram no local para prestigiar a exposição. Entre os destaques, está o Carro dos Anjos, que comporta cerca de 200 crianças, além do Cesto de Promessas, Carro da Saúde, entre outros. Após a exposição, os carros seguem para primeira procissão oficial da quadra nazarena, que acontece na noite de quarta-feira.

O diretor de procissões da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Franco Barreto, explica que os carros de promessas representam uma simbologia para os promesseiros, para as crianças que vão em cima dos carros vestidas de anjinhos, e principalmente, representa a fé do povo. “Esses carros estão à exposição aqui desde 2014, para a gente poder dar oportunidade para aquelas pessoas que não tem como ir no Círio e chegar perto. Então, eles estão à frente da Basílica, para que esse povo chegue mais próximo e sinta aquela fé mais fervorosa perto deles. E são vários carros, em linha geral”, disse.

Franco Barreto destacou que cada carro simboliza um pouco da fé de cada promesseiro, incluído recentemente o carro da saúde, em alusão ao período da pandemia, no qual muitos devotos colocam nas mãos de Nossa Senhora suas saúdes ou de pessoas próximas. “Tem o carro das crianças, os mirins. Tem a das barcas, tem o carro dos anjos. E o mais recente foi o carro da saúde, por causa da pandemia de covid-19, então, resolveram fazer esse carro da saúde”, pontuou o diretor.

A estudante Jamile Moraes, 21 anos, acompanhada de sua avó, Raimunda Moraes, de 82 anos, disse que esta foi a primeira vez que visitou a exposição dos Carros de Promessas, e aproveitou a oportunidade para agradecer e realizar suas promessas.

Essa é a primeira vez que eu tô vindo. Basicamente, eu queria ver como era, porque eu nunca tinha visto ainda de primeira assim. Na procissão eles saem cedo e eu não consigo pegar os carros logo. Mas tá sendo legal, gostei, é uma experiência muito boa. Deixei a minha fitinha aqui também. Fiz uma promessa, essa daqui é a minha promessa do ano passado, aí eu vim deixar aqui já. Mas eu já tô fazendo outra, para o ano que vem”, disse a estudante.

Ela complementa dizendo que na edição deste ela irá acompanhar o Círio na corda pela primeira vez, causando uma grande expectativa. "Eu estou muito ansiosa. Esse ano eu tive uma graça, a saúde da minha avó, porque mês passado ela teve mais complicações na coluna dela, eu pensava que não ia dar certo, aí eu vim pedir ajuda de Nossa Senhora, e graças a Deus ela está aqui. Agora eu irei cumprir a promessa”, celebrou Jamille.

Traslado dos Carros

O diretor de procissões da DFN deu detalhes de como será celebrado o Traslado dos Carros na noite desta quarta-feira (9).

“Nós temos uma missa e logo depois da missa a gente vai se organizar para sair às 20h. Os carros vão sair aqui, pegar o trajeto da Rua 14 de Março, depois a Rua Antônio Barreto até chegar na Avenida Doca de Souza Franco, e chegando lá a gente vai para o Porto Futuro, onde eles vão ficar à exposição até sábado à noite, quando a gente tira eles de madrugada para poder fazer o Círio”, explicou Franco Barreto.

Ele também ressalta que essa é uma das romarias mais recentes, sendo instituída em 2019, mas, somente em 2022 ela passou a ir às ruas de Belém. “E a romaria é relativamente nova, então é uma forma de demonstrar, como sendo a primeira romaria, que o Círio está chegando. A cada ano ela está crescendo cada vez mais e a gente tem esse objetivo de levar Nossa Senhora, levar as barcas do Círio para esse nosso povo de fé que tanto espera o nosso Círio”, finalizou o diretor de procissões.

