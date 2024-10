Comidas de Círio: saiba quais são os pratos mais comuns na mesa dos paraenses

A culinária do Pará é rica em diversidade e sabores extravagantes. Durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, especialmente, comidas típicas do estado enchem a mesa dos paraenses e exalam tradição. Entre os ingredientes principais, está maniva, tucupi e cupuaçu.

Maniçoba

A Maniçoba é o prato tradicional do Círio de Nazaré (Marcelo Lelis)

Feita com maniva, folhas de mandioca-brava moídas, a maniçoba deve ser cozida por sete dias antes do consumo. O longo tempo de cozimento é necessário para eliminar o alto teor de cianeto, o ácido cianídrico, presente na maniva.

O prato leva carne seca (conhecido como charque), carne de porco, bacon, chouriço, toucinho, lombo e linguiça, pé de porco fresco ou salgado, costelinha de porco salgada e paio suíno. A maniçoba é servida com arroz branco e é a queridinha dos paraenses, especialmente no período de Círio.

Pato ou Frango no Tucupi

O Pato no Tucupi tem uma variação bastante conhecida: o Frango no Tucupi (Marcelo Lelis)

Assim como a maniçoba, o pato no tucupi também aproveita a mandioca-brava, uma raiz tuberosa. O prato é feito com chicória e jambu (Acmella oleracea), folha típica da Amazônia, e servido com arroz branco.

O caldo do prato — tucupi — é extraído quando a raiz é triturada e prensada, e deve ser cozido para a retirada do ácido cianídrico (cianeto). Tipicamente amarelo, ele é responsável pelo forte sabor acrescentado à carne do pato, assada antes de entrar em contato com o tucupi.

Para aqueles que não gostam da carne de pato, o frango no tucupi é uma ótima opção. O modo de preparo é o mesmo e, assim como no pato no tucupi, o frango deve ser assado antes do contato com o líquido da mandioca-brava. De igual maneira, a comida leva chicória e jambu e é servida com arroz branco.

Arroz Paraense

O Arroz Paraense pode levar camarão, mexilhão e caranguejo (Marcelo Lelis)

Arroz branco com tucupi, jambu e camarão salgado, assim é feito o arroz paraense. O arroz é preparado de forma tradicional e acrescentado ao jambu e tucupi quando pronto.

O camarão, por fim, dá um toque especial à comida. Em algumas receitas, também há acréscimo de mexilhão e carne de caranguejo.

Creme de Cupuaçu

O Creme de Cupuaçu é, normalmente, consumido gelado (Reprodução)

O cupuaçu, fruta nativa da região amazônica, tem um sabor característico e inconfundível. O gosto azedo é apreciado por aqueles que gostam de consumi-lo em diversos formatos, inclusive em creme. A sobremesa é preparada com leite condensado e creme de leite batidos junto à polpa da fruta.

Normalmente, para aliviar o calor do Pará, o creme de cupu — como a fruta é chamada pelos paraenses — é servido gelado.

Torta Maria Isabel de Cupuaçu ou Bacuri

Torta Maria Isabel pode ser feita de cupuaçu ou bacuri (Reprodução)

Outra forma de consumir o cupuaçu, ou apenas cupu, é na torta Maria Isabel. A massa da sobremesa é de pão de ló, feita com ovos, açúcar, leite, manteiga e farinha de trigo. Para o doce de cupuaçu, a polpa da fruta deve ser preparada no fogo com açúcar e cravinho.

Já para o creme, o modo de preparo é o mesmo citado acima. A torta também leva creme de baunilha e calda, usada para molhar a massa. Caso o cupu não seja uma fruta apreciada, ele pode ser trocado pelo bacuri.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)