Círio 2023: romeiros de São João de Pirabas pedalam 200 km até a Basílica de Nazaré

O grupo de ciclistas "Romeiros de Pirabas" partiu da cidade de São João de Pirabas, nordeste do Pará, na tarde desta quinta-feira (5), como destino para o Círio de Nazaré, em Belém. Motivados pela fé e em agradecimento às bênçãos alcançadas, eles pedalam 200 quilômetros até a Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré.

O "Romeiro de Pirabas" começou em 2001, com a proposta inicial de se aventurar em uma viagem de bicicleta, no período do Círio, até a Basílica. Cinco anos depois, a organização da romaria começou a mudar o intuito do percurso, que se transformou em um ato devocional.

São 35 romeiros pedalando do município no interior do estado com carro de apoio ao lado e com previsão de chegada à Basílica às 5 horas da sexta-feira (6). Segundo a atendente Elane Chagas, as pessoas que vão no veículo fornecem água, alimentos e medicamentos, doados por outros devotos e com apoio do comércio da cidade, aos ciclistas durante todo o trajeto.

Os ciclistas saíram da Praça das Bandeiras, no centro do município, com destino à capital (Foto: ASCOM Pirabas)

"Nosso roteiro conta com 8 paradas para hidratar e lanchar. A maior pausa do grupo acontece em Castanhal, onde há jantar. De lá, partimos para Benevides, no ponto de apoio oferecido aos romeiros. Depois, vamos direto e só paramos na Basílica de Nazaré", explica a integrante do RDP.

Preparo para a romaria

Para aguentar o pedal, os 35 ciclistas começam os treinos desde o mês de maio. Primeiro, mudam a alimentação, aumentam o consumo de água e regulam o sono para melhorar a condição física e mental.

"Cortei o que comia em exagero e passei a beber bastante água para hidratar. Em 2021 fui pela primeira vez, ano passado não pude ir, pois fiquei com problemas sérios de saúde e graças a 'Nazinha' e a Deus fui curado. Quando fiquei doente, prometi que, se fosse curado, iria participar todos os anos dessa linda festa, o Natal do paraense", conta o ciclista Felipe Costa.

Ciclista Felipe Costa se prepara há três meses para realizar o percurso (Foto: arquivo pessoal)

Com pelo menos 30 dias de antecedência à partida, eles realizam treinos diários, além dos chamados "longões" - grandes percursos para outras cidades, pelo menos duas vezes por semana. Nessas rotas, os romeiros conseguem percorrer de 190 a 230 quilômetros para garantir condicionamento físico.

Amor por Nossa Senhora de Nazaré

Vitor Emanuel, 47, realiza o percurso de bicicleta há seis anos. Ele conta que se preparou há um mês e está empolgado com a chegada do Círio. “Todos os anos faço esse trajeto só em forma de agradecimento e agora vou ter o privilégio de poder levar meus dois filhos. A sensação é inexplicável, não tem como não se emocionar”, relata.

O percurso anual de 200 quilômetros para Belém motivou o eletricista a pensar em um novo roteiro, com um destino ainda maior, em nome da fé. Em novembro de 2022, ele, Justino Silva, 40, e Ruvanildo Oliveira, 32, ambos integrantes do grupo de ciclismo, enfrentaram mais de 3 mil quilômetros, pedalando até o Santuário Nacional de Aparecida.

“A primeira viagem até a Basílica me fez pensar em outros projetos mais audaciosos, como a viagem para Aparecida do Norte, para estar com Maria, mãe de Jesus. É muito difícil conter as emoções, é tudo maravilhoso.”

Vitor Emanuel se prepara há dois meses e participará da viagem pelo sexto ano (Foto: arquivo pessoal)

Para Dyego Lins, 28, a ideia de chegar à casa de Maria causa uma explosão de bons sentimentos. "Aquela sensação de se aproximar cada vez mais do destino, a adrenalina, a felicidade que nem consigo explicar. Ao chegarmos na Basílica é somente agradecer por todas as horas pedaladas e graças alcançadas", relata.

Devoto desde a infância, aos 18 anos foi quando o motorista começou a se interessar pela ciclorromaria. Tudo surgiu a partir do momento em que viu romeiros de São João de Pirabas indo para Belém e ele percebeu que poderia ser capaz de ir. A viagem realizada por ele há cinco anos é uma forma de agradecer pela vida após ter sido baleado e conseguido se recuperar.

Dyego participa da romaria há cinco anos (Foto: arquivo pessoal)

"No ano de 2016, no domingo do Círio de Pirabas, eu sofri uma tentativa de assalto e o tiro atingiu a minha artéria. A caminho do hospital, tive uma hemorragia e minha mãe orou e pediu para Nossa Senhora que não me deixasse partir desse mundo, porque ela não ia suportar a dor de perder um filho tão jovem. Quando cheguei em Belém, o sangramento já tinha parado e eu estava consciente. Com menos de 24 horas tive alta e fui para casa. Foi desde então que a devoção ficou maior, sou grato a Nossa Senhora."

(Juliana Maia, estagiária sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Cidades)