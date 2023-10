X, antigo Twitter, promove anúncios na plataforma sem identificação devida ou opção de bloqueio

Usuários da rede social X, antigo Twitter, estão se deparando com anúncios não identificados e sem a opção de bloqueio ou alerta do conteúdo. Além disso, os perfis são automaticamente redirecionados para outros sites ao tocarem no material.

Ao contrário do que se costuma observar, que são as postagens de anúncios com selo de identificação e conta de origem devidamente registrada, esses novos não possuem nenhuma indicação.

VEJA MAIS

Em exemplos feitos pelos próprios usuários na plataforma, basta navegar normalmente na rede social pela timeline que surgem posts com uma imagem incorporada e o texto no estilo "clickbait", que podem facilmente fazer alguém pensar que é apenas uma postagem como qualquer outra do site. Uma foto de “perfil” feita a partir da imagem incorporada ajuda a confudir os usuários.

O portal Mashable aponta que o formato não está no gerenciador de campanha publicitária de X e sugere que os anúncios estão sendo veiculados por um provedor de anúncios terceirizado.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com