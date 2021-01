Whatsapp no PC agora pode ser liberado por biometria

O Whatsapp Web, que é a versão do aplicativo de mensagens usado em computadores, terá em breve uma nova camada de segurança: o desbloqueio biométrico ou por reconhecimento facial.

A nova verificação, igualmente a de duas etapas, não é obrigatória, mas altamente recomendada.

Ao ativar a proteção, o usuário terá que fazer mais um passo antes da leitura do código QR: será solicitado o desbloqueio por reconhecimento facial ou impressão digital.

Essa autenticação não é feita no PC, mas no próprio celular, para preservar a privacidade. Em seguida, a ferramenta no PC é liberada.

De acordo com a empresa, que é de propriedade do Facebook, o novo recurso diminui a chance de um conhecido, seja em casa ou no escritório, vincular dispositivos à conta do WhatsApp.

A atualização de segurança será lançada juntamente com o novo visual da página, nas próximas semanas.