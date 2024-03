Whatsapp instável? Usuários reclamam de bugs no aplicativo: 'Não está abrindo'

O Whatsapp apresentou alguns problemas de instabilidade nesta quarta-feira, 20. De acordo com relatos de usuários no X, antigo Twitter, o aplicativo está com dificuldades no acesso de serviços do mensageiro, ‘bugando’ a abertura e envio de mensagens.

O problema, no entanto, pareceu afetar mais usuários da versão beta da plataforma, que recebe atualizações constantes de testes desenvolvidos pela Meta. Segundo o ‘Downdetector’, uma ferramenta que monitora o funcionamento de serviços online, a instabilidade começou às 6h e piorou às 10h24.

Ainda no aplicativo, os usuários afetados pela falha se deparam com a seguinte mensagem de erro: "O WhatsApp apresenta falha contínua", seguido de um texto com a instrução para envio de um relatório sobre o problema. Nas redes sociais, alguns internautas apontaram que o problema surgiu após uma atualização do aplicativo, principalmente nos aparelhos Android.

Além disso, o layout do app também teria sido mudado. A barra de atualização, que costumava ficar no topo da página inicial, migrou para uma faixa na parte inferior, parecido com o design do iPhone.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão de Heloá Canali coordenadora de OLiberal.com)