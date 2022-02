WhatsApp: entenda como funciona o golpe da promoção da cafeteira 3 Corações

Durante esta semana, muitos usuários do WhatsApp passaram a receber uma promoção "misteriosa" que promete uma cafeteira da marca 3 Corações de graça para aqueles que clicarem no link enviado. A oferta nada mais é que um novo golpe, que aproveita a proximidade do Dia da Mulher, celebrado no dia 8 de março, para fisgar vítimas e roubar seus dados. Entenda como funciona o golpe da cafeteira 3 Corações.

VEJA MAIS

Como funciona o golpe da promoção da cafeteira 3 Corações?

O golpe inicia com uma mensagem enviada para o WhatsApp da vítima com a informação da promoção da cafeteira 3 Corações para aqueles que acessarem o link e responderem um questionário. O ato criminoso utiliza frases como "restam apenas 50 cafeteiras" para os usuários ficarem ainda mais tentados a fornecerem suas informações para conseguir o utensílio. Ao preencher o questionário, a vítima precisa compartilhar a mensagem com cinco grupos do WhatsApp ou 20 amigos para garantir o prêmio. Com esse compartilhamento, os criminosos conseguem ainda mais dados do usuário e podem abrir contas bancárias, fazer empréstimos ou cometer outros delitos. Por fim, o endereço da vítima é solicitado para a "entrega" da cafeteira.

Desconfie das promoções e não clique em links suspeitos

Uma das alternativas para não cair nesse e em outros golpes é desconfiar de promoções "boas demais", pois muitos criminosos optam por oferecer algum produto gratuito ou promocional para aplicar golpes. Marcas famosas como Burger King, Adidas, O Boticário e Heineken já foram usadas para atrair os usuários. Outra forma de se proteger é não clicar em qualquer link suspeitor, mesmo que enviado por pessoas da sua confiança.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)